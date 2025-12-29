NOVO ROMANCE?
Shawn Mendes e Bruna Marquezine são vistos juntos em Maceió; veja
Famosos foram flagrados desembarcando juntos neste último domingo, 28
O mundo dos famosos se movimenta com a possibilidade de um novo romance no ar. Shawn Mendes e Bruna Marquezine vêm protagonizando momentos juntos nas redes sociais. Neste último domingo, 28, ambos foram vistos desembarcando juntos em Maceió, no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares.
Pouco antes de serem vistos em Maceió, o cantor já havia sido flagrado no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, tirando fotos com fãs.
Já no flagra em Maceió, nos vídeos que circulam nas redes sociais, o cantor também aparece posando para fotos com admiradores. Acompanhado da atriz, Bruna seguia na frente, usando boné e óculos escuros.
Leia Também:
De acordo com informações do G1, eles devem seguir para a Rota Ecológica dos Milagres, no litoral norte de Alagoas, região conhecida por empreendimentos de alto padrão à beira-mar, nas proximidades da Praia do Marceneiro.
Juntinhos, sim! 💞 Neste domingo (28), Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram flagrados desembarcando lado a lado no aeroporto de Maceió, capital de Alagoas. O divo ainda parou para tirar fotos com fãs. Eita que esses dois não se desgrudam, hein?! 👀 pic.twitter.com/DMIvZZ2X3H— Hugo Gloss (@HugoGloss) December 28, 2025
Juntos no avião
Após o flagra em vídeo, uma nova foto dos famosos dentro do avião começou a circular nas redes sociais. Na imagem, eles aparecem encostados um no outro, em clima de intimidade.
Os seguidores se empolgaram com a possibilidade de um novo romance. “Eles já estão casadíssimos, né?”, comentou um internauta. Outro brincou: “Calma, Shawn, ninguém vai roubar a Bruna de você”.
“Quero muito que eles fiquem firmes”, disse um fã torcendo pelo casal. Por outro lado, alguns não gostaram da exposição: “Depois dessa, eles vão ser obrigados a voar de avião privado”.
Shawn Mendes e Bruna Marquezine hoje, no avião, a caminho de Maceió ❤️ pic.twitter.com/hZ6j1dtofr— Shawn Mendes Brasil (@ShawnMendesBRA) December 29, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes