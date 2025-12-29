Menu
ENTRETENIMENTO
NOVO ROMANCE?

Shawn Mendes e Bruna Marquezine são vistos juntos em Maceió; veja

Famosos foram flagrados desembarcando juntos neste último domingo, 28

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

29/12/2025 - 12:36 h
Shawn Mendes e Bruna Marquezine
Shawn Mendes e Bruna Marquezine -

O mundo dos famosos se movimenta com a possibilidade de um novo romance no ar. Shawn Mendes e Bruna Marquezine vêm protagonizando momentos juntos nas redes sociais. Neste último domingo, 28, ambos foram vistos desembarcando juntos em Maceió, no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares.

Pouco antes de serem vistos em Maceió, o cantor já havia sido flagrado no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, tirando fotos com fãs.

Já no flagra em Maceió, nos vídeos que circulam nas redes sociais, o cantor também aparece posando para fotos com admiradores. Acompanhado da atriz, Bruna seguia na frente, usando boné e óculos escuros.

De acordo com informações do G1, eles devem seguir para a Rota Ecológica dos Milagres, no litoral norte de Alagoas, região conhecida por empreendimentos de alto padrão à beira-mar, nas proximidades da Praia do Marceneiro.

Juntos no avião

Após o flagra em vídeo, uma nova foto dos famosos dentro do avião começou a circular nas redes sociais. Na imagem, eles aparecem encostados um no outro, em clima de intimidade.

Os seguidores se empolgaram com a possibilidade de um novo romance. “Eles já estão casadíssimos, né?”, comentou um internauta. Outro brincou: “Calma, Shawn, ninguém vai roubar a Bruna de você”.

“Quero muito que eles fiquem firmes”, disse um fã torcendo pelo casal. Por outro lado, alguns não gostaram da exposição: “Depois dessa, eles vão ser obrigados a voar de avião privado”.

Ver todas

x