FAMOSOS

Namorada de Caio Castro ironiza transporte na Bahia e divide opiniões

Ator escolheu o estado para curtir as festas de final de ano

Agatha Victoria Reis

Agatha Victoria Reis

29/12/2025 - 11:42 h
Caio Castro e namorada Vitória Bohn
Caio Castro e namorada Vitória Bohn

Entre os famosos que escolheram a Bahia para curtir as férias, Caio Castro foi um deles. O ator está aproveitando dias em Morro de São Paulo ao lado da namorada, Vitória Bohn. No entanto, uma brincadeira feita pela atriz acabou gerando críticas nas redes sociais.

Em um vídeo compartilhado na web, o casal aparece passeando quando avista um homem levando uma criança em um carrinho de mão. Em tom de brincadeira e ironia, Vitória comenta: “Esse é o Uber da Bahia”.

A fala não foi bem recebida por muitos internautas, que questionaram a postura da namorada do ator. “Vamos construir estradas em Morro de São Paulo para atender aos desejos dela”, ironizou um usuário. Outro disparou: “Ninguém liga para essa who”.

Por outro lado, alguns defenderam que tudo não passou de uma brincadeira. “Quem nunca fez uma piada sobre crianças brincando? Me poupe!”, escreveu um. Já outro comentou: “Gente, que exagero. É uma brincadeira local de Morro”.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

