LUXUOSO
Ex-piloto da F1 investe milhões em mansão de 174 m² em litoral do Brasil
Famoso busca um estilo de vida mais tranquilo, longe das grandes cidades
As mansões de famosos vêm conquistando a internet com seus imóveis luxuosos. Conhecido por ser tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet adquiriu uma mansão de luxo no interior de Santa Catarina. O ex-piloto busca um estilo de vida mais tranquilo, longe das grandes cidades.
Para garantir o imóvel, o famoso desembolsou um valor estimado entre R$ 1,8 milhão e R$ 6 milhões. A casa, com aproximadamente 174 metros quadrados, fica às margens do Rio Mampituba, em Passo de Torres, no litoral do estado. A obra deve ser concluída em cerca de um ano e meio.
Leia Também:
Condomínio de luxo
Localizada no Dhunas Marine Resort, a mansão faz parte de um condomínio que oferece infraestrutura completa e acima da média, com:
- Piscina com raia semiolímpica e borda infinita
- Piscina infantil com espelho d’água
- Piscina aquecida e coberta
- Lago natural com praia de areia
- Pista de caminhada e ciclovia
- Pista infantil de sandboard nas dunas
- Espaço pet
- Quadras de beach tennis
Além da estrutura, outro fator que influenciou a compra foi a proximidade com a cidade natal da esposa de Piquet, Cristia Callegari, que nasceu em Mampituba, no Rio Grande do Sul.
Com imóveis avaliados entre R$ 1,8 milhão e R$ 6 milhões, o condomínio reforça a valorização do mercado imobiliário no Sul do país, e a mansão de Nelson Piquet se coloca como mais um exemplo de investimento de famosos na região.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes