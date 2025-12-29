Menu
LUXUOSO

Ex-piloto da F1 investe milhões em mansão de 174 m² em litoral do Brasil

Famoso busca um estilo de vida mais tranquilo, longe das grandes cidades

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

29/12/2025 - 11:03 h
Imagem ilustrativa da imagem Ex-piloto da F1 investe milhões em mansão de 174 m² em litoral do Brasil
-

As mansões de famosos vêm conquistando a internet com seus imóveis luxuosos. Conhecido por ser tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet adquiriu uma mansão de luxo no interior de Santa Catarina. O ex-piloto busca um estilo de vida mais tranquilo, longe das grandes cidades.

Para garantir o imóvel, o famoso desembolsou um valor estimado entre R$ 1,8 milhão e R$ 6 milhões. A casa, com aproximadamente 174 metros quadrados, fica às margens do Rio Mampituba, em Passo de Torres, no litoral do estado. A obra deve ser concluída em cerca de um ano e meio.

Leia Também:

Vídeo: filho de Letícia Birkheuer nega alienação e acusa mãe de mentir
Ex-BBB vira alvo de processo após mais de 30 vitórias na loteria
Luana Piovani detona Gisele Bündchen e Beyoncé: “Humanamente falso”

Condomínio de luxo

Localizada no Dhunas Marine Resort, a mansão faz parte de um condomínio que oferece infraestrutura completa e acima da média, com:

  • Piscina com raia semiolímpica e borda infinita
  • Piscina infantil com espelho d’água
  • Piscina aquecida e coberta
  • Lago natural com praia de areia
  • Pista de caminhada e ciclovia
  • Pista infantil de sandboard nas dunas
  • Espaço pet
  • Quadras de beach tennis
Condomínio de luxo
Condomínio de luxo | Foto: Divulgação| Black Investimentos Imobiliários

Além da estrutura, outro fator que influenciou a compra foi a proximidade com a cidade natal da esposa de Piquet, Cristia Callegari, que nasceu em Mampituba, no Rio Grande do Sul.

Com imóveis avaliados entre R$ 1,8 milhão e R$ 6 milhões, o condomínio reforça a valorização do mercado imobiliário no Sul do país, e a mansão de Nelson Piquet se coloca como mais um exemplo de investimento de famosos na região.

Condomínio de luxo
Condomínio de luxo | Foto: Divulgação| Black Investimentos Imobiliários

