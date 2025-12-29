Vídeo: filho de Letícia Birkheuer nega alienação e acusa mãe de mentir

Atriz é conhecida por sua atuação em Malhação - Foto: Reprodução| Instagram

João Guilherme, de 14 anos, voltou a se manifestar nas redes sociais sobre a relação conturbada com a mãe, a atriz Letícia Birkheuer. Em um novo vídeo, o adolescente negou estar sendo influenciado por terceiros e classificou como falsas as declarações feitas pela artista. Ele mora atualmente com o pai, Alexandre Furmanovich, ex-companheiro de Letícia.

“Estou fazendo esse vídeo para dizer que não estou sendo manipulado por ninguém, não estou sendo coagido. Por livre e espontânea vontade eu resolvi vir aqui de novo fazer um pronunciamento, também não tem um roteiro atrás de mim como se tudo fosse planejado. Vim naturalmente”, afirmou.

A polêmica ganhou repercussão após Letícia relatar gastos elevados na Justiça para tentar reverter a guarda do filho e citar o afastamento entre eles. Dias depois, João e o pai divulgaram um vídeo relatando conflitos familiares, incluindo a acusação de agressão por parte de um enfermeiro durante um período em que o jovem esteve na casa da mãe, no Rio de Janeiro. A atriz negou as acusações e alegou alienação parental, dizendo que a disputa judicial começou após um acidente de carro envolvendo o pai e o filho.

No novo pronunciamento, João reforçou que não foi coagido nem no vídeo anterior. “No outro vídeo que eu fiz, também fiz por livre e espontânea vontade, não estava sendo manipulado, nem coagido, nem alienado, como muita gente alegou na mídia e em página de comentários. Muita gente também alegou que o fato do meu pai estar do meu lado no vídeo, eu estava sendo coagido, estava com medo, estava sendo pressionado a fazer aquele vídeo contra a minha mãe, mas não é verdade”.

Em seguida, o adolescente rebateu diretamente a versão apresentada pela mãe. “Minha mãe gravou um vídeo rebatendo o que gravei com meu pai. E eu vou falar em curtas palavras: tudo o que ela falou naquele vídeo é mentira. Absolutamente mentira. Eu nem deveria estar esclarecendo, mas eu quero que vocês saibam a verdade”.

Sobre o acidente de carro citado por Letícia, João apresentou outra versão. “Assunto do carro, julho de 2021, o acidente não foi por causa do meu pai, ele não estava alterado, não estava bêbado. O acidente ocorreu por causa de um problema na roda traseira do carro, que ninguém sabia, e meu pai não percebeu que o carro estava indo para outra margem da pista e acabou batendo em outro carro. Graças a Deus ninguém se feriu, muito menos quase morreu. Tudo foi esclarecido no B.O e meu pai não me omitiu de nada desse acidente. Primeira mentira”.

Ele também comentou sobre o suposto laudo médico citado pela atriz para justificar a contratação de um enfermeiro. “Mesmo que ela tivesse um laudo médico de um psiquiatra pra contratar enfermeiro, existe um protocolo básico pra você seguir pra contratar um enfermeiro pra cuidar de um menor de idade. Você precisa levar esse menor pra ir na consulta com o psiquiatra e que ele diga se precisa ou não precisa… Eu não sou louco, não sou suicida pra contratar enfermeiro, mas mesmo se tivesse um laudo, ela teria que levar no psiquiatra pra ele analisar”.

João ainda mandou um recado direto à mãe e criticou a exposição pública. “Quero mandar um recado pra você aqui, cara a cara. Eu não gosto que você me exponha, eu tomei agora essa coragem de vir aqui falar em público, porque eu estou cansado de você ficar me expondo. Eu já falei várias vezes por mensagem que eu não gosto que você me exponha, me use como objeto pra alcançar um leve engajamento de 5 minutos que depois acaba, e depois você tem que me usar de novo e de novo”.

O adolescente disse que decidiu falar para esclarecer os fatos diante dos julgamentos na internet. “Pra você tomar opinião de alguma coisa, tem que analisar, você não pode sair julgamento e é isso que muita gente está fazendo. Não me importa se você está do lado X ou Y, só me importa a verdade”.

Ele reforçou as críticas: “E tudo o que ela fala naquele vídeo é mentira, inclusive já foi provado e concluído em juízo e ela continua mentindo para os seguidores. E pra quem acha que eu sou um adolescente rebelde, aqui eu tenho liberdade de falar, porque não é porque a mãe carregou 9 meses na barriga e cria o filho que ela pode fazer o que ela quiser. Ela não pode me inferiorizar”.

João também contestou a alegação de altos gastos da mãe com a Justiça. “Minha mãe falou que gastou R$ 1 milhão com a Justiça, tentando me ter de volta, tentando causar um gatilho de empatia e a mãe que sofreu, mas se ela tem dinheiro e diz que gastaria todo o patrimônio pra me ter de volta, por que ela não doa para uma instituição? Ela nunca contribuiu com uma escola ou com alguma coisa minha aqui, nunca”.

Por fim, afirmou que prefere manter distância da mãe e classificou o conflito como uma “guerra midiática”. “Eu não quero te ver por um bom tempo, tenho meus motivos plausíveis, o Judiciário parece ainda não ter entendido muito bem, mas em breve vai entender, tanto que me concedeu ir morar com meu pai aos 11 anos de idade”.

Ao encerrar, disse: “É isso, mãe… Quer continuar fazendo guerra midiática, não se importar com a integridade física e mental do seu filho… Estou tendo coragem de vir aqui porque eu quero acabar com isso, não quero que pensem que meu pai é um agressor de mulher, porque não é verdade. Menor de idade sendo exposto é ruim, né? Novamente, não que eu deixe de amar a minha mãe, mas eu quero ficar um bom tempo longe dela e eu tenho os meus motivos plausíveis pra isso”.