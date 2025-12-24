"Natal sem meu filho": atriz desabafa sobre briga com pai e filho

Atriz fala sobre briga entre pai e filho - Foto: Reprodução | Rede Sociais

A atriz Letícia Birkheuer, de 47 anos, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 23, para se defender das acusações feitas pelo próprio filho, João Guilherme, de 14 anos. O adolescente, fruto do relacionamento da artista com Alexandre Furmanovich, afirma que teria sido usado pela mãe como “objeto de engajamento” e que fugiu da casa dela durante uma visita.

Em um vídeo divulgado pelo pai, João também relatou ter sido agredido por um enfermeiro contratado pela mãe, versão que Letícia nega. Segundo a atriz, o filho estaria sendo alienado pelo pai, e as declarações não condizem com o que de fato ocorreu.

De acordo com Birkheuer, o conflito judicial pela guarda começou após um grave acidente de carro, no qual Alexandre teria capotado o veículo enquanto estava acompanhado do filho.

“Eles quase morreram, e o pai omitiu no boletim de ocorrência que o meu filho estava no acidente. A partir disso, resolvi entrar na Justiça, e foi aí que começou todo o martírio que vivo até hoje”, afirmou.

Mudança no comportamento do filho

A atriz relatou que as mudanças no comportamento do filho começaram quando ele ainda morava com ela. “Meu filho começou a ser alienado pelo pai. Tornou-se uma criança agressiva, desobediente, com problemas na escola, e a situação ficou insustentável na minha casa”, comentou.

Segundo Letícia, João optou por ir morar com o pai e, desde então, passou a se recusar a visitá-la no Rio de Janeiro. Ela também declarou que o ex-companheiro descumpre decisões judiciais, acumulando multas que já ultrapassariam R$ 300 mil.

Versão sobre a suposta agressão

Emocionada, Letícia negou qualquer agressão ao filho e explicou que contratou um enfermeiro para acompanhar a visita por recomendação médica. “Tenho um laudo psiquiátrico que indicou que essa seria a melhor opção”, disse.

Segundo a atriz, o adolescente teria saído correndo em direção a uma avenida logo após chegar à residência. “Ele poderia ter sido atropelado. O enfermeiro correu atrás para segurá-lo. Dois policiais presenciaram tudo e prestaram depoimento”, declarou. “Não houve troca de socos. O enfermeiro apenas o conteve”, completou.

Ao final do desabafo, Letícia lamentou a distância do filho. “Criei meu filho sozinha por 11 anos. Hoje, ele não vem me ver. É mais um Natal sem o meu filho, e isso dói muito para uma mãe.”

Quem é Letícia Birkheuer

Natural do Rio Grande do Sul, Letícia Birkheuer iniciou a carreira no vôlei, chegando a atuar profissionalmente em Porto Alegre e conquistar um título brasileiro. Aos 14 anos, foi descoberta como modelo e passou a desfilar nas principais capitais da moda internacional, como Nova York, Paris e Milão.

Trabalhou para grifes como Versace, Alexander McQueen, Christian Dior e Giorgio Armani, além de ser rosto de perfumes internacionais e integrar o seleto grupo de modelos da Victoria’s Secret.

Na televisão, estreou como atriz em 2005, na novela Belíssima, da TV Globo. Desde então, participou de produções como Desejo Proibido, Cama de Gato, Império e Malhação, consolidando sua trajetória também na dramaturgia.