HOME > ENTRETENIMENTO
MANSÃO

Cantora acumula R$ 533 milhões e vive em mansão milionária no Rio

Patrimônio milionário reflete de sucesso e visão estratégica de negócios

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

24/12/2025 - 10:48 h
Cantora vive em mansão avaliada em cerca de R$ 11 milhões no Rio de Janeiro
Cantora vive em mansão avaliada em cerca de R$ 11 milhões no Rio de Janeiro -

De volta ao Brasil para dar início à tradicional turnê de Carnaval, uma das artistas brasileiras mais influentes do mundo chama atenção não apenas pelos palcos, mas também pelo patrimônio construído ao longo da carreira.

Aos 32 anos, Anitta soma uma fortuna estimada em R$ 533 milhões e vive em uma mansão avaliada em cerca de R$ 11 milhões no Rio de Janeiro. O retorno ao país acontece em meio aos preparativos para os Ensaios da Anitta, série de shows que antecede o Carnaval e já se tornou tradição entre fãs.

Leia Também:

Vai acabar? Cristiano e Zé Neto abrem o jogo sobre o futuro da dupla
Foto inédita de Marília Mendonça antes do acidente de avião comove Web
Ludmilla detona resposta do SBT após caso de racismo com apresentador

Após uma sequência de conquistas internacionais, parcerias globais e presença constante em rankings e festivais fora do Brasil, a cantora volta ao território nacional mantendo o status de fenômeno mundial da música pop.

Esse patamar é resultado de mais de uma década de carreira marcada por estratégia e gestão. Nascida Larissa de Macedo Machado, a artista transformou sua trajetória em um verdadeiro modelo de negócio, consolidando sua imagem como marca global que ultrapassa gêneros musicais e barreiras linguísticas.

Apresentações internacionais, prêmios e contratos ajudaram a construir uma base financeira sólida e diversificada.

Segundo estimativas da Forbes México, a fortuna da cantora gira em torno de R$ 533 milhões. O valor é fruto não apenas de lançamentos musicais e turnês, mas também de parcerias comerciais, reinvestimentos e projetos criativos que ampliaram sua atuação como figura pública internacional.

A cifra ganha ainda mais relevância quando comparada ao início da carreira, em Honório Gurgel, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, de onde saiu para se tornar referência mundial na indústria musical.

Entre os símbolos mais visíveis desse sucesso está a mansão adquirida pela artista na capital fluminense, avaliada em aproximadamente R$ 11 milhões. Localizada em um bairro nobre, a residência é considerada um refúgio urbano e já fez parte do imaginário popular por ter sido cenário de novela, além de servir como espaço de convivência em momentos marcantes da vida da cantora.

O imóvel de alto padrão reflete o estilo de vida associado a uma carreira de alcance global. Com estrutura voltada para conforto, privacidade e funcionalidade, a mansão se tornou não apenas um endereço, mas também um patrimônio importante dentro da trajetória da artista, simbolizando a distância percorrida entre a origem humilde e o topo da música internacional.

Veja fotos da mansão:



