POLÊMICA

Ludmilla detona resposta do SBT após caso de racismo com apresentador

Cantora cobra atitudes concretas da emissora e reacende debate

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

24/12/2025 - 9:03 h
Segundo Ludmilla, o problema vai além do comunicado oficial
-

A cantora Ludmilla voltou a se manifestar publicamente nesta terça-feira, 23, sobre a polêmica envolvendo o apresentador Marcão do Povo e criticou a resposta do SBT ao caso. Pelas redes sociais, a artista rebateu a nota enviada pela emissora ao Metrópoles, na qual o canal afirma não compactuar com manifestações racistas.

À reportagem, o SBT declarou que “não compactua com atos, insinuações, discursos ou quaisquer manifestações de cunho racista, e repudia todas as formas de discriminação”. Ludmilla, no entanto, questionou a efetividade desse posicionamento diante da ausência de medidas práticas.

“E agora, na opinião de vocês, uma nota dizendo que não compactua é o suficiente, gente? Ainda mais quando não existe consequência nenhuma. Ainda mais quando a própria emissora é usada como um espaço para alguém se vangloriar de uma atitude racista e ainda agradece o apoio a toda a família Abravanel”, questionou a cantora aos seguidores.

Segundo Ludmilla, o problema vai além do comunicado oficial. A artista criticou o fato de a emissora não ter apresentado ações concretas para se retratar do episódio envolvendo Marcão do Povo, que em 2017 chamou a cantora de “pobre macaca”, quando ainda era contratado da Record.

“Gente, pelo amor de Deus, eu acredito que posicionamento de verdade precisa vir acompanhado de alguma atitude. Alguma atitude tem que ser tomada. Por isso que eu trouxe esse assunto para cá, pra gente refletir mais uma vez, gente. Porque esse assunto, caraca, ele é muito forte. Tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade”, completou.

No campo judicial, Marcão do Povo foi absolvido da acusação de injúria racista no fim de dezembro de 2024 pelo Superior Tribunal de Justiça. Após recursos do Ministério Público e da defesa de Ludmilla, o processo retornou em maio deste ano à esfera cível, onde a cantora pede indenização por danos morais no valor de R$ 883.332,50.

Mesmo com o andamento do caso na Justiça, o apresentador usou recentemente o espaço do programa Primeiro Impacto, no SBT, para comemorar a suposta inocência em relação às acusações. Na ocasião, agradeceu ao público e à família Abravanel por não tê-lo abandonado enquanto, segundo ele, estava sendo “humilhado publicamente”.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por LUDMILLA (@ludmilla)

