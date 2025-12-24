Diogo Nogueira foi surpreendido por término com Paolla Oliveira

Diogo Nogueira foi pego de surpresa com a decisão de Paolla Oliveira de encerrar o namoro de cinco anos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Diogo Nogueira foi pego de surpresa com a decisão de Paolla Oliveira de encerrar o relacionamento de quase cinco anos. O término aconteceu em meio ao lançamento do projeto Infinito Samba, criado para celebrar os 20 anos de carreira do sambista, e às vésperas das festas de fim de ano.

Segundo o EXTRA, Diogo planejava a participação da atriz no projeto e contava com sua presença em ao menos alguns shows da turnê, que começa no dia 1º de março, no Rio de Janeiro, e passará por dez cidades brasileiras. O Infinito Samba foi lançado na terça-feira, dia 16 de dezembro, no Teatro Rival, com a presença de familiares do cantor. Paolla não compareceu ao evento.

Durante o lançamento, Diogo respondeu perguntas sobre a então namorada e afirmou, em entrevista a O GLOBO, publicada no último dia 16: "Se ela não estiver trabalhando, é bem provável que esteja no lançamento e em alguns dos shows".



Quatro dias depois, já ciente da decisão de Paolla pelo término, o cantor viajou para a Bahia, onde cumpriu dois compromissos profissionais. Na madrugada de sábado para domingo, apresentou-se no Itacaré Samba Festival.

No dia seguinte, abriu o show de Natal em Feira de Santana. De volta ao Rio ainda no domingo, esteve no aniversário do babalorixá Fabio Nogueira, parente do artista, acompanhado da irmã, Clarisse Nogueira.

Os bastidores do fim do namoro

Segundo o EXTRA, antes da viagem à Bahia, Diogo já sabia da decisão tomada por Paolla. A atriz queria tornar público o fim do relacionamento e, em comum acordo, os dois decidiram anunciar antes das festas de fim de ano, o que ocorreu na segunda-feira.

Paolla já planejava passar o Natal e a virada longe do ex-namorado e mais próxima da família, após um ano intenso de trabalho dedicado à construção da personagem Heleninha Roitman, da novela Vale tudo. Além disso, a atriz desejava iniciar 2026 com um novo estado civil.

A agenda de Diogo segue intensa. No dia 27, ele se apresenta na quadra da Portela e, no último dia do ano, sobe ao palco na Praia de Copacabana. Em 2026, o cantor viajará pelo país com grandes shows do projeto Infinito samba, mantendo uma média de cerca de dez apresentações por mês.

Pessoas próximas afirmam que o casal já não demonstrava o mesmo entusiasmo do início do relacionamento. Nas redes sociais, os indícios também se acumulavam: no Instagram de Paolla, a última postagem com o sambista havia sido feita 17 semanas antes e era uma ação publicitária.

No perfil de Diogo, a última aparição dos dois ocorreu no dia da exibição do último capítulo de Vale tudo, em 17 de outubro. Após o anúncio do término, Paolla apagou todas as fotos do casal, enquanto ele manteve as imagens da atriz.

A ausência em momentos importantes passou a ser vista como sinal de crise. Diogo não esteve na despedida oficial de Paolla do posto de rainha da Grande Rio, em setembro, em Caxias. Já a atriz não compareceu ao lançamento do InfinitoSamba, considerado o projeto dos sonhos do cantor, que contou com o apoio de familiares, como a irmã Clarisse.

Paolla e Diogo se aproximaram durante a pandemia. O romance veio a público quando foram fotografados por um fã em uma padaria no bairro do Recreio, onde moravam próximos, cada um em sua casa.