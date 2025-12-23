Menu
ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Ex de MC Daniel aciona justiça após divulgação de suposto print falso

Ex-casal vêm movimentando as redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/12/2025 - 16:39 h
Mc Daniel e Lorena Maria vêm movimentando as redes sociais
Mc Daniel e Lorena Maria vêm movimentando as redes sociais

Mc Daniel e Lorena Maria vem movimentando as redes sociais nos últimos dias após novas polêmicas envolvendo o antigo relacionamento do casal. Em mais um capítulo do caso, a influenciadora registrou um boletim de ocorrência, após o cantor divulgar prints falsos de conversa. A informação anunciada nesta terça-feira,23, em seu perfil no Instagram.

Na nota, a assessoria de Lorena acusa que o cantor cometeu falsa identidade. “Em razão da forja de conversa privada (print falso), criada e divulgada por terceiros que se passaram pela vítima”, afirma.

Ainda de acordo com a assessoria, qualquer insinuação negativa ou falsa contra a influenciadora pode ser caracterizada como violência psicológica.

Leia Também:

Imagens revelam ex-ator mirim vivendo em situação de rua; veja
Esposa de Caetano expõe garota propaganda de concorrente das Havaianas
Atriz da Globo revela gasto de R$ 1 milhão em disputa por filho

"É importante ressaltar que qualquer tentativa de deslegitimar, constranger, ameaçar ou instrumentalizar a exposição pública para fragilizar a posição de uma mãe inclusive com insinuações sobre guarda e capacidade materna, fora das vias legais e com base em narrativas falsas pode caracterizar violência psicológica, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)”, diz o texto.

Confira a nota:

Nota
Nota | Foto: Reprodução| Instagram

Sobre o caso

A polêmica teve início após rumores de que o cantor não estaria pagando a pensão alimentícia do filho do ex-casal, Rás, de 10 meses. A partir disso, uma série de declarações de ambos os lados passou a circular nas redes sociais, ampliando a repercussão do caso.

Na noite da última segunda-feira,22, Mc Daniel se pronunciou publicamente pela primeira vez. Após o cancelamento de diversos shows, o cantor publicou um vídeo nas redes sociais negando as acusações de traição e de inadimplência da pensão alimentícia.

“Essa semana aconteceu um caso que tomou uma proporção muito grande, que está afetando a minha vida pessoal e profissional”, afirmou o artista.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

