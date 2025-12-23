GUERRA DAS SANDÁLIAS
Esposa de Caetano expõe garota propaganda de concorrente das Havaianas
Lavigne utilizou as plataformas digitais para ironizar o boicote promovido por grupos de oposição ao governo
Por Jair Mendonça Jr
A polêmica que envolveu a marca de sandálias Havaianas, após a veiculação de um comercial com a atriz Fernanda Torres, ganhou um novo capítulo nas redes sociais com a intervenção da empresária e produtora Paula Lavigne, esposa do artista baiano Caetano Veloso.
Lavigne utilizou as plataformas digitais para ironizar o boicote promovido por grupos de oposição ao governo, que criticaram o comercial da Havaianas. Em vez de defender a marca diretamente, a empresária jogou luz sobre uma concorrente: a Ipanema (Grendene).
Na postagem, Paula Lavigne compartilhou um vídeo promocional antigo da Ipanema, lançado há cerca de sete anos, e fez uma provocação aos críticos.
"Agora imagina quando descobrirem quem é a garota propaganda da Ipanema," escreveu Lavigne no post, seguido de um trecho da música de Anitta: "Livre da cabeça aos pés".
Entenda a polêmica
A controvérsia teve início após a Havaianas colocar no ar uma campanha estrelada por Fernanda Torres, conhecida por suas posições e comentários sobre política e cultura.
O comercial gerou uma forte reação nas redes sociais, com apoiadores de Jair Bolsonaro convocando um boicote à marca e, em alguns casos, postando vídeos de sandálias Havaianas sendo queimadas em protesto.
