Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GUERRA DAS SANDÁLIAS

Esposa de Caetano expõe garota propaganda de concorrente das Havaianas

Lavigne utilizou as plataformas digitais para ironizar o boicote promovido por grupos de oposição ao governo

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

23/12/2025 - 15:26 h
Lavigne utilizou as plataformas digitais para ironizar o boicote promovido por grupos de oposição ao governo
Lavigne utilizou as plataformas digitais para ironizar o boicote promovido por grupos de oposição ao governo -

A polêmica que envolveu a marca de sandálias Havaianas, após a veiculação de um comercial com a atriz Fernanda Torres, ganhou um novo capítulo nas redes sociais com a intervenção da empresária e produtora Paula Lavigne, esposa do artista baiano Caetano Veloso.

Leia Também:

Tarcísio desafia Havaianas: "Aqui em SP é com o pé direito"
Romário já evitou pé esquerdo em comercial da Havaianas; relembre
'Guerra das Havaianas': Direita e Esquerda na Bahia travam embate

Lavigne utilizou as plataformas digitais para ironizar o boicote promovido por grupos de oposição ao governo, que criticaram o comercial da Havaianas. Em vez de defender a marca diretamente, a empresária jogou luz sobre uma concorrente: a Ipanema (Grendene).

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na postagem, Paula Lavigne compartilhou um vídeo promocional antigo da Ipanema, lançado há cerca de sete anos, e fez uma provocação aos críticos.

"Agora imagina quando descobrirem quem é a garota propaganda da Ipanema," escreveu Lavigne no post, seguido de um trecho da música de Anitta: "Livre da cabeça aos pés".

Veja a postagem

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Paula Lavigne (@paulalavigne)

Entenda a polêmica

A controvérsia teve início após a Havaianas colocar no ar uma campanha estrelada por Fernanda Torres, conhecida por suas posições e comentários sobre política e cultura.

O comercial gerou uma forte reação nas redes sociais, com apoiadores de Jair Bolsonaro convocando um boicote à marca e, em alguns casos, postando vídeos de sandálias Havaianas sendo queimadas em protesto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caetano veloso Havaianas Ipanema paula lavigne

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lavigne utilizou as plataformas digitais para ironizar o boicote promovido por grupos de oposição ao governo
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Lavigne utilizou as plataformas digitais para ironizar o boicote promovido por grupos de oposição ao governo
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Lavigne utilizou as plataformas digitais para ironizar o boicote promovido por grupos de oposição ao governo
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Lavigne utilizou as plataformas digitais para ironizar o boicote promovido por grupos de oposição ao governo
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x