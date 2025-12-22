Alpargatas perde R$ 200 mi na Bolsa após boicote de bolsonaristas

Comercial das Havaianas com Fernanda Torres gera reação da direita - Foto: Reprodução | Instagram

As ações da Alpargatas (ALPA4), dona da marca Havaianas, operam em queda nesta segunda-feira, 22. O recuo ocorre simultaneamente a um movimento de boicote organizado nas redes sociais por grupos de direita, que criticam uma nova peça publicitária da empresa estrelada pela atriz Fernanda Torres.

No meio da tarde, os papéis da companhia registravam queda de 2,7%, sendo negociados a R$ 11,40.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A oscilação negativa representa uma perda de aproximadamente R$ 200 milhões em valor de mercado para a Alpargatas, que atualmente é avaliada em cerca de R$ 7,3 bilhões na B3.

Apesar da baixa de hoje, a empresa acumula um desempenho sólido no longo prazo, com uma alta de 84% nos últimos 12 meses. Em janeiro deste ano, a ação chegou a ser cotada a R$ 6,18.

Entenda a polêmica com Fernanda Torres

O estopim para o boicote foi um comercial de fim de ano no qual a atriz Fernanda Torres faz um trocadilho com expressões populares.

"Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, né? Depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés", diz a atriz na propaganda.

O uso da expressão "não começar com o pé direito" foi interpretado por usuários e lideranças políticas como uma alusão ideológica negativa à direita. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foram as vozes mais ativas na crítica à marca.

Nikolas ironizou o slogan histórico da empresa, afirmando que "nem todo mundo agora vai usar", enquanto Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo descartando um par de sandálias, associando a marca a um posicionamento de esquerda.

Até o momento, a Alpargatas não emitiu um posicionamento oficial sobre as críticas ou sobre a campanha publicitária. O espaço segue aberto para manifestação da companhia.