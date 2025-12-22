Após boicote de bolsonaristas, ações de dona da Havaianas cai 3%

Peça é estrelada por Fernanda Torres, que protagonizou filme sobre ditadura militar - Foto: Reprodução

Após boicote de bolsonarista à marca Havaianas, as ações da Alpargatas (ALPA4), dona da marca, registraram forte queda nesta segunda-feira, 22. Por volta das 11h20, os papéis recuavam 3,07%, sendo negociados a R$ 11,36.

No domingo, 21, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou um boicote à marca Havaianas, em reação a uma campanha de fim de ano criticada por apoiadores da direita. Eduardo aparece jogando no lixo um par de chinelos da empresa acusando a publicidade de carregar uma mensagem política.

Na peça publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres, a atriz afirma não desejar que as pessoas “comecem o ano com o pé direito”, e que prefere que o público inicie 2026 “com os dois pés”, incentivando uma postura mais ativa e menos associada à sorte. O trecho foi interpretado por parte dos usuários nas redes sociais como uma provocação política.

O ex-parlamentar citou nomes de pessoas condenadas pelos atos de 8 de Janeiro e acusou a atriz de defender prisões relacionadas aos ataques às sedes dos Três Poderes.