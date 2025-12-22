Menu
HOME > ECONOMIA
INTERPRETAÇÃO POLÍTICA

Após boicote de bolsonaristas, ações de dona da Havaianas cai 3%

Bolsonaristas fizeram campanha contra a marca após interpretarem campanha de Natal à provocação política

Carla Melo

Por Carla Melo

22/12/2025 - 12:16 h
Peça é estrelada por Fernanda Torres, que protagonizou filme sobre ditadura militar
Peça é estrelada por Fernanda Torres, que protagonizou filme sobre ditadura militar

Após boicote de bolsonarista à marca Havaianas, as ações da Alpargatas (ALPA4), dona da marca, registraram forte queda nesta segunda-feira, 22. Por volta das 11h20, os papéis recuavam 3,07%, sendo negociados a R$ 11,36.

No domingo, 21, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou um boicote à marca Havaianas, em reação a uma campanha de fim de ano criticada por apoiadores da direita. Eduardo aparece jogando no lixo um par de chinelos da empresa acusando a publicidade de carregar uma mensagem política.

Leia Também:

Condomínios ficam 25% mais caros e inadimplência cresce no Brasil
Preço do café vai cair em 2026, mas não deve ficar mais barato
Farsa do Natal? Apesar da fama do peru, na ceia quem manda é a perua

Na peça publicitária estrelada pela atriz Fernanda Torres, a atriz afirma não desejar que as pessoas “comecem o ano com o pé direito”, e que prefere que o público inicie 2026 “com os dois pés”, incentivando uma postura mais ativa e menos associada à sorte. O trecho foi interpretado por parte dos usuários nas redes sociais como uma provocação política.

O ex-parlamentar citou nomes de pessoas condenadas pelos atos de 8 de Janeiro e acusou a atriz de defender prisões relacionadas aos ataques às sedes dos Três Poderes.

Tags:

Alpargatas boicote eduardo bolsonaro Havaianas Política publicidade

x