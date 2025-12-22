Farsa do Natal? Apesar da fama do peru, na ceia quem manda é a perua

Peru é um prato essencial no Natal - Foto: Reprodução | Internet

Na ceia de Natal, um dos pratos que não pode faltar é o peru. Tradicional na data comemorativa, apesar de ser considerado indispensável, a ave que costuma compor a mesa na verdade são as peruas.

As fêmeas são menores que os machos, e por isso, a produção é muito mais econômica. De acordo com o pesquisador Elsio Figueiredo, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Suínos e Aves, é mais vantajoso comercializar o peru em pedaços.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tanto a fêmea quanto o macho consomem a mesma ração, mas são criados separadamente, para evitar que o macho coma todo o alimento sozinho. Esse comportamento pode acontecer quando ele fica maior do que a fêmea.

Diferente da perua, o peru consegue ganhar cerca de 10 kg a mais, consumindo a mesma quantidade de ração. Já as fêmeas podem chegar a 5 kg de peso, em uma idade de 10 semanas de idade. A carcaça do animal pode gerar até 4 kg, o que é ideal para o Natal.

A venda dos perus é mais vantajosa para fazer outros produtos. Os animais vivem até 20 semanas, chegando a 25 kg. A sua carne é usada no setor de pedaços, para fazer peito de peru, salsicha, produtos defumados, entre outros.

Por que a ave é tão cara

A razão disso está no começo da linha de produção, uma vez que os pintos e os ovos da espécie custam mais, relata o pesquisador da Embrapa.

O motivo de o pinto e de o ovo serem caros é que a fêmea coloca poucos ovos. De acordo com Figueiredo, uma galinha comum põe cerca de 180 ovos; a perua, apenas 80.