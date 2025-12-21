Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Bolsonaristas convocam boicote após propaganda com Fernanda Torres

Campanha da Havaianas é acusada de viés político e gera reação nas redes

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

21/12/2025 - 17:35 h
Fernanda aparece na propaganda desejando uma virada de ano diferente ao público
-

Uma campanha publicitária da Havaianas colocou a atriz Fernanda Torres no centro de uma nova polêmica nas redes sociais. O vídeo, divulgado nos perfis oficiais da marca, provocou forte reação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acusaram a empresa de promover uma mensagem política e passaram a defender um boicote.

Recentemente lembrada pela indicação ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, Fernanda aparece na propaganda desejando uma virada de ano diferente ao público.

“Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito”, afirma logo no início. Em seguida, a atriz desenvolve o conceito, afastando a ideia de sorte e incentivando atitude. “O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés”, diz, antes de completar com frases de tom motivacional: “Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser”.

O conteúdo foi interpretado por bolsonaristas como uma provocação indireta a valores conservadores. A reação levou à criação da hashtag #HavaianasNoLixo, que rapidamente ganhou força nas redes sociais, impulsionando críticas tanto à marca quanto à atriz.

Entre os principais incentivadores do boicote esteve o influenciador Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, que publicou vídeos convocando seguidores a abandonar a marca.

“Que lixo o que fez a Havaianas”, disparou, defendendo que consumidores jogassem os produtos fora como forma de protesto. Em outro momento, reforçou o apelo: “Essa marca está se politizando. Não use”, afirmou, classificando a campanha como inadequada em um período pré-eleitoral.

Diante da repercussão negativa, a Havaianas decidiu retirar o vídeo do ar neste domingo, 21. Apesar da remoção, o debate continuou ativo nas redes sociais, evidenciando como campanhas publicitárias com mensagens amplas podem ser rapidamente apropriadas por disputas ideológicas e se transformar em novos episódios da polarização política no país.

Veja o vídeo de Thiago Asmar:

Fernanda Torres polêmica

