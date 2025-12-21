Febre entre crianças e adultos, Labubu vai virar filme

Labubu virou febre no TikTok - Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Um boneco que atrai e repudia o gosto de muitas pessoas agora dá mais um passo no sucesso: os bonecos Labubu agora vão virar filme. A novidade foi anunciada sexta-feira, 19, pela Sony Pictures.

Paul King, o mesmo cineasta por trás dos dois primeiros As Aventuras Paddington e Wonka, é quem vai dirigir o filme live-action baseado no brinquedo, popularizado em 2025 pelas redes sociais.

Inspirados pela mitologia nórdica, os personagens são elfos zoomórficos e se tornaram bonecos em 2015. Os Labubus já foram protagonistas de uma série de livros infantis ilustrados chamada The Monsters, criada pelo desenhista Kasing Lung, natural de Hong Kong.

Desde 2019, a marca Pop Mart produz os brinquedos e os comercializa. Já foram produzidas mais de 300 variações das figuras, que são vendidas dentro de caixas que escondem sua aparência a fim de surpreender o consumidor.

Os bonecos são caracterizados pelo sorriso com dentes pontiagudos protuberantes e pelo olhar travesso. Junto dos tons pastéis e da pelúcia, as figuras conciliam o grotesco e o fofo — estética que divide opniões.