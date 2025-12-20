Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Bela Gil desabafa sobre luto do pai após morte de Preta

A apresentadora confessou que admira a força do pai

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/12/2025 - 22:01 h
Gilbertto Gil e suas filhas
Gilbertto Gil e suas filhas -

Bela Gil abriu o coração e falou sobre a relação de seu pai, o cantor Gilberto Gil, com o luto. Irmã da cantora Preta Gil, que faleceu em julho deste ano, a apresentadora contou que admira a força do pai diante de toda a dor da perda.

“Acho que meu pai nos dá esse ensinamento de respeitar os ciclos e o fim dos ciclos. Cada um vive a saudade de um jeito, sente de um jeito, mas essa inteligência emocional dele nos acalenta e traz conforto. É muita emoção. Não acredito em coincidências, então sinto que ela está aqui de alguma maneira, e isso é muito especial”, disse ela em entrevista à revista ‘Quem’.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A chef de cozinha ainda reforçou que costuma estar sempre aplaudindo e acompanhando as apresentações da família, como os shows da turnê ‘Tempo Rei’ de Gil, que retornou a Salvador neste sábado, 20.

Leia Também:

Fã ganha processo contra Joelma e deve receber indenização
Leonardo choca ao fazer confissão sobre vida sexual com esposa
Gisele Bündchen se casa em segredo com instrutor de jiu-jítsu

“Feliz pelo meu pai, pela minha família, que é esplêndida e faz esse trabalho maravilhoso. Estou aqui torcendo por eles, vibrando por eles e feliz de participar de um momento que é histórico. Estive aqui em março, na estreia dessa turnê, na Arena Fonte Nova, e agora retorno. Acho que é o único lugar que pode superar o primeiro show”, disparou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bela Gil gilberto gil Preta Gil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gilbertto Gil e suas filhas
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Gilbertto Gil e suas filhas
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Gilbertto Gil e suas filhas
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Gilbertto Gil e suas filhas
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x