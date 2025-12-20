Bela Gil desabafa sobre luto do pai após morte de Preta

Gilbertto Gil e suas filhas - Foto: Reprodução | Instagram

Bela Gil abriu o coração e falou sobre a relação de seu pai, o cantor Gilberto Gil, com o luto. Irmã da cantora Preta Gil, que faleceu em julho deste ano, a apresentadora contou que admira a força do pai diante de toda a dor da perda.

“Acho que meu pai nos dá esse ensinamento de respeitar os ciclos e o fim dos ciclos. Cada um vive a saudade de um jeito, sente de um jeito, mas essa inteligência emocional dele nos acalenta e traz conforto. É muita emoção. Não acredito em coincidências, então sinto que ela está aqui de alguma maneira, e isso é muito especial”, disse ela em entrevista à revista ‘Quem’.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A chef de cozinha ainda reforçou que costuma estar sempre aplaudindo e acompanhando as apresentações da família, como os shows da turnê ‘Tempo Rei’ de Gil, que retornou a Salvador neste sábado, 20.

“Feliz pelo meu pai, pela minha família, que é esplêndida e faz esse trabalho maravilhoso. Estou aqui torcendo por eles, vibrando por eles e feliz de participar de um momento que é histórico. Estive aqui em março, na estreia dessa turnê, na Arena Fonte Nova, e agora retorno. Acho que é o único lugar que pode superar o primeiro show”, disparou.