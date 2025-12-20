Menu
CASADA

Gisele Bündchen se casa em segredo com instrutor de jiu-jítsu

A modelo mantém um relacionamento longe dos holofotes com o atleta

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/12/2025 - 20:16 h
Gisele e Joaquim estão juntos há três anos
Gisele e Joaquim estão juntos há três anos -

Gisele Bündchen oficializou sua relação com Joaquim Valente neste mês. Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, a modelo e o instrutor de jiu-jítsu se casaram em uma cerimônia discreta, restrita apenas a amigos e familiares, em Surfside, na Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com documentos divulgados pelo site internacional, o registro de casamento foi feito no dia 1º de dezembro e a celebração aconteceu no dia 3, na casa em que o casal vive com os filhos da famosa.

Leia Também:

Dado Dolabella se pronuncia após acidente e suspeita de embriaguez
Bolsonarista, pai de santo de Anitta deve se candidatar em 2026
Virginia conta que passará o Natal com Vini Jr e longe dos filhos

Apesar da discrição, a celebração não foi mantida totalmente em segredo, pois amigos e familiares do casal já comentavam sobre o assunto e sabiam dos planos de Joaquim e Gisele, que recentemente deu à luz ao seu primeiro filho com o rapaz, chamado River.

Vale lembrar que Gisele também é mãe de Benjamin e Vivian, fruto do casamento com o ex-jogador da NFL Tom Brady, que chegou ao fim oficialmente em outubro de 2022.

Ver todas

