ENTRETENIMENTO
VEM AÍ!

Bolsonarista, pai de santo de Anitta deve se candidatar em 2026

O líder religioso se encontrou com outros políticos nesta semana

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/12/2025 - 18:53 h
Anitta e seu pai de santo
Anitta e seu pai de santo -

Parece que o pai de santo da cantora Anitta está prestes a ingressar na política. Nesta sexta-feira, 19, Sérgio Pina surgiu em um encontro com o deputado federal Luciano Vieira, presidente estadual do PSDB no Rio de Janeiro, acendendo rumores sobre sua candidatura em 2026.

No registro, publicado por Luiz Martins, secretário estadual do PSDB no Rio, Sérgio e Luciano aparecem abraçados. “Agenda da noite ao lado do deputado federal Luciano Vieira, presidente estadual do PSDB, e de Sérgio Pina, em um encontro produtivo, com diálogo aberto e foco em projetos concretos para o futuro”, escreveu Martins.

“Como secretário de Trabalho e Renda, sigo trabalhando para fortalecer parcerias que gerem oportunidades reais para a população. Seguimos alinhados em construir caminhos importantes para 2026”, completou.

Post de Luiz Martins na web
Post de Luiz Martins na web | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que Sérgio é assumidamente bolsonarista e esteve presente durante uma manifestação organizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, a favor da anistia pelos presos do atentado realizado no dia 8 de janeiro de 2023.

x