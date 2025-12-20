Virginia conta que passará o Natal com Vini Jr e longe dos filhos

Virginia Fonseca não passará o Natal ao lado dos filhos - Foto: Divulgação | SBT

Pela primeira vez desde que se tornou mãe, Virginia Fonseca não passará o Natal ao lado dos filhos. A revelação foi feita em entrevista ao SBT, na qual a empresária explicou como ficará a divisão das datas após a separação de Zé Felipe.

Segundo Virginia, as crianças Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo passarão tanto a véspera quanto o dia 25 de dezembro com o pai. Enquanto isso, ela seguirá outros planos para a data. “Esse ano, agora, as crianças vão passar com o Zé, porque ele tem show no Ano Novo. E eu vou passar com o Vini”, contou, referindo-se ao jogador Vini Jr.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para não abrir mão da celebração em família, a influenciadora decidiu antecipar o Natal. “Então nosso Natal com a família vai ser dia 23 esse ano. Não aceitei que não iria passar com nossa família”, completou. A comemoração reunirá amigos e parentes em um evento que ela batizou de “Natal das Marias e do José”.



Apaixonada pela data, Virginia destacou a importância simbólica do período em sua vida. “Essa data é tão importante, né? Para mim, é a melhor época do ano!”, afirmou. Já a virada do ano também será especial: ela revelou que estará ao lado do novo companheiro e que o look de Réveillon já foi até experimentado.

O relacionamento com Vini Jr. foi assumido publicamente em outubro e, desde então, os dois mantêm um namoro à distância. Enquanto o atleta atua pelo Real Madrid, na Espanha, Virginia divide sua rotina entre compromissos profissionais em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia.

Zé Felipe, por sua vez, também seguiu em frente após o fim do casamento. O cantor confirmou o relacionamento com Ana Castela, depois de semanas de aparições juntos que marcaram o início de uma nova fase em sua vida pessoal.