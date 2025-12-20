ENTRETENIMENTO
Ex-BBB pode ser preso a qualquer momento; saiba detalhes
O famoso ficou conhecido por sua participação polêmica no reality show
Por Franciely Gomes
Felipe Prior pode ser preso a qualquer momento. Conhecido por sua participação polêmica no BBB 20, o arquiteto foi condenado pelo crime de estupro e entrou com um recurso para revogar a decisão de 2023 do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), mas o pedido não foi acatado pelo órgão.
Segundo informações divulgadas pelo colunista Gabriel Perline neste sábado, 20, o STJ manteve a decisão do TJSP e seguiu com a penalidade de oito anos em regime fechado. O caso em questão se refere a agosto de 2014, onde o famoso foi acusado de abusar de uma amiga alcoolizada.
De acordo com o relato contido na denúncia, Prior estudava na Universidade Presbiteriana Mackenzie com a moça e ofereceu uma carona após uma festa. Durante o percurso, o ex-BBB passou a tocar a moça sem seu consentimento e a puxou para o banco de trás, forçando a relação sexual, mesmo ela repetindo a palavra “não”.
Ele também é alvo de outras três acusações referentes ao mesmo crime. Entretanto, no início do mês de dezembro ele foi absolvido de uma delas em segunda instância pela Justiça de São Paulo.
