Leonardo relata susto após passar mal em momento íntimo com esposa

Leonardo afirmou que não tem mais paciência de ter relações íntimas com Poliana Rocha - Foto: Reprodução | Redes sociais

Leonardo voltou a chamar atenção ao participar do Pânico, da Jovem Pan News. Aos 62 anos, o artista abriu o jogo sobre intimidade, saúde e envelhecimento, usando situações do cotidiano para ilustrar essa nova fase da vida.



Casado com a influenciadora Poliana Rocha, Leonardo afirmou que a disposição já não é a mesma de outros tempos e que a falta de paciência se estendeu a várias áreas. Em conversa com Emílio Surita, comentou, em tom de brincadeira: “Não tenho paciência pra muita coisa, não tô tendo paciência mais não… Dar entrevista, filho… filho dá muito tempo, por exemplo… meter”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A declaração arrancou risadas no estúdio e abriu espaço para um relato mais detalhado. Sem economizar nas palavras, o sertanejo contou um episódio recente que misturou prazer e preocupação.

“Esses dias eu tava transando com a minha esposa lá, bicho (…) Quando eu gozei, cara, juro por Deus, eu não sabia se eu tava infartando ou gozando!”, disse.



Na sequência, Leonardo descreveu o susto que levou logo depois: “Mas me deu uma tremedeira, menino, uma tremedeira, eu falei: ‘Não, vou morrer, vou morrer!’”. Emílio Surita entrou na brincadeira ao alertar sobre riscos à saúde, e o cantor respondeu prontamente: “Foi! Eu achei que eu tava tendo!”.

Ao encerrar o assunto, Leonardo reforçou que prefere tratar a situação com leveza e bom humor. Admitiu que a frequência diminuiu bastante e resumiu sua atual disposição: “Assim, é umazinha por mês, tá bom!”. Para ele, o excesso de animação ficou no passado. “O pessoal é muito animado, né? Muita animação”, concluiu.