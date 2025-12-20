Menu
ENTRETENIMENTO
EITA!

Leonardo relata susto após passar mal em momento íntimo com esposa

Cantor relata susto e fala sobre envelhecimento

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

20/12/2025 - 15:08 h
Leonardo afirmou que não tem mais paciência de ter relações íntimas com Poliana Rocha
Leonardo voltou a chamar atenção ao participar do Pânico, da Jovem Pan News. Aos 62 anos, o artista abriu o jogo sobre intimidade, saúde e envelhecimento, usando situações do cotidiano para ilustrar essa nova fase da vida.

Casado com a influenciadora Poliana Rocha, Leonardo afirmou que a disposição já não é a mesma de outros tempos e que a falta de paciência se estendeu a várias áreas. Em conversa com Emílio Surita, comentou, em tom de brincadeira: “Não tenho paciência pra muita coisa, não tô tendo paciência mais não… Dar entrevista, filho… filho dá muito tempo, por exemplo… meter”.

Leia Também:

Jojo Todynho se enfurece com atitude de fã em shopping; entenda motivo
Zero paciência! Suzane Von Richthofen se irrita com flagra no mercado
Marcos Oliveira, o ‘Beiçola’ se emociona ao voltar a trabalhar

A declaração arrancou risadas no estúdio e abriu espaço para um relato mais detalhado. Sem economizar nas palavras, o sertanejo contou um episódio recente que misturou prazer e preocupação.

“Esses dias eu tava transando com a minha esposa lá, bicho (…) Quando eu gozei, cara, juro por Deus, eu não sabia se eu tava infartando ou gozando!”, disse.

Na sequência, Leonardo descreveu o susto que levou logo depois: “Mas me deu uma tremedeira, menino, uma tremedeira, eu falei: ‘Não, vou morrer, vou morrer!’”. Emílio Surita entrou na brincadeira ao alertar sobre riscos à saúde, e o cantor respondeu prontamente: “Foi! Eu achei que eu tava tendo!”.

Ao encerrar o assunto, Leonardo reforçou que prefere tratar a situação com leveza e bom humor. Admitiu que a frequência diminuiu bastante e resumiu sua atual disposição: “Assim, é umazinha por mês, tá bom!”. Para ele, o excesso de animação ficou no passado. “O pessoal é muito animado, né? Muita animação”, concluiu.

Tags:

Leonardo polêmica Poliana Rocha

