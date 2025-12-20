Zero paciência! Suzane Von Richthofen se irrita com flagra no mercado

Suzane curte dias em Riviera - Foto: Reprodução | Tik Tok

Suzane von Richthofen não gostou nem um pouco de ser flagrada por “paparazzis”, enquanto fazia compras em um mercado em Bertioga, em Riviera de São Lourenço. A ex-presidiária acusada de envolvimento no assassinato dos pais, está cumprindo regime aberto desde 2023.

Richthofen foi filmada por duas jovens que a reconheceram na hora. Uma delas pegou o celular para registrar a “famosa”.

“Gente, a Suzane von Richthofen. Ela tá aqui gente. Ela olhou pra gente com a cara feia, e fez boca de beijo, a gente baixou o celular e fingiu que era vídeo nosso. Ela percebeu e não gostou. Gente, eu estou chocada”, relatou uma das mulheres.

No vídeo, Suzane aparece de forma casual, escolhendo produtos e aguardando na fila do caixa, tentando não chamar atenção. O registro viralizou rapidamente, acumulando milhares de visualizações.

Férias On

E não parou por aí! A ex-detenta também foi clicada na praia de Riviera, em frente a um carrinho de milho. “Gente, a Suzi em Riviera”, escreveu quem tirou a foto.

Condenada por arquitetar o assassinato dos próprios pais em 2002, hoje Suzane leva uma vida de mãe e esposa. É casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve um filho de quase dois anos. Além disso, é madrasta de três meninas, de 8 a 13 anos, filhas do primeiro casamento de Felipe, que aparentemente vivem sob seus cuidados.

Sabe-se que a mãe das meninas entrou na justiça para tentar reaver a guarda das filhas ao saber que elas estavam vivendo com a ex-presidiária, mas não há informações sobre o desfecho do processo.