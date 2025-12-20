ENTRETENIMENTO
Zero paciência! Suzane Von Richthofen se irrita com flagra no mercado
Mulheres reconheceram a ex-presidiária durante compras em Bertioga
Por Carla Melo
Suzane von Richthofen não gostou nem um pouco de ser flagrada por “paparazzis”, enquanto fazia compras em um mercado em Bertioga, em Riviera de São Lourenço. A ex-presidiária acusada de envolvimento no assassinato dos pais, está cumprindo regime aberto desde 2023.
Richthofen foi filmada por duas jovens que a reconheceram na hora. Uma delas pegou o celular para registrar a “famosa”.
“Gente, a Suzane von Richthofen. Ela tá aqui gente. Ela olhou pra gente com a cara feia, e fez boca de beijo, a gente baixou o celular e fingiu que era vídeo nosso. Ela percebeu e não gostou. Gente, eu estou chocada”, relatou uma das mulheres.
No vídeo, Suzane aparece de forma casual, escolhendo produtos e aguardando na fila do caixa, tentando não chamar atenção. O registro viralizou rapidamente, acumulando milhares de visualizações.
Férias On
E não parou por aí! A ex-detenta também foi clicada na praia de Riviera, em frente a um carrinho de milho. “Gente, a Suzi em Riviera”, escreveu quem tirou a foto.
Condenada por arquitetar o assassinato dos próprios pais em 2002, hoje Suzane leva uma vida de mãe e esposa. É casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve um filho de quase dois anos. Além disso, é madrasta de três meninas, de 8 a 13 anos, filhas do primeiro casamento de Felipe, que aparentemente vivem sob seus cuidados.
Sabe-se que a mãe das meninas entrou na justiça para tentar reaver a guarda das filhas ao saber que elas estavam vivendo com a ex-presidiária, mas não há informações sobre o desfecho do processo.
