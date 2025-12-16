Menu
TOP 10

Virginia, von Richthofen e Matsunaga: veja nomes mais buscados em 2025

Lista conta com personalidades de diferentes áreas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

16/12/2025 - 13:43 h
Imagem ilustrativa da imagem Virginia, von Richthofen e Matsunaga: veja nomes mais buscados em 2025
-

O Google divulgou a lista das 10 personalidades mais procuradas no Brasil em 2025. O ranking, que reúne nomes de diferentes áreas, conta com duas condenadas em casos criminosos famosos no país: Suzane von Richthofen, que matou os pais em 2002, e Elize Matsunaga, que assassinou o marido em 2012.

A liderança, no entanto, ficou com o tenista João Fonseca que, ao longo do ano, participou de competições importantes. Em seguida, aparece o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que além de declarações polêmicas, foi protagonista do tarifaço que afetou diretamente o Brasil. Fecha o top 3 a atriz Fernanda Torres, que ganhou prêmios com o filme "Ainda Estou Aqui".

A lista conta ainda com Virginia Fonsecaque, além de ser um das maiores influenciadoras do país, teve seu nome envolvido em polêmicas incluindo mudanças na vida amorosa, nos negócios e questões judiciais. Em 2025, ela foi investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets e, recentemente, foi multada por práticas abusivas na sua empresa de cosméticos.

Confira o ranking das 10 personalidades mais buscadas no Brasil em 2025:

  1. João Fonseca
  2. Donald Trump
  3. Fernanda Torres
  4. Hytalo Santos
  5. Felca
  6. Suzane von Richthofen
  7. Leo Lins
  8. Carlo Ancelotti
  9. Elize Matsunaga
  10. Virginia Fonseca

Além do ranking de personalidades, o Google também divulgou outras listas com os temas mais pesquisados no país ao longo de 2025. São eles: Mundial de Clubes, PSG, Preta Gil, Chelsea, Papa, Bayern, Labubu, Charlie Kirk, Caso Vitória e Bobbie Goods.

Ver todas

