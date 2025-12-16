TOP 10
Virginia, von Richthofen e Matsunaga: veja nomes mais buscados em 2025
Lista conta com personalidades de diferentes áreas
Por Luiza Nascimento
O Google divulgou a lista das 10 personalidades mais procuradas no Brasil em 2025. O ranking, que reúne nomes de diferentes áreas, conta com duas condenadas em casos criminosos famosos no país: Suzane von Richthofen, que matou os pais em 2002, e Elize Matsunaga, que assassinou o marido em 2012.
A liderança, no entanto, ficou com o tenista João Fonseca que, ao longo do ano, participou de competições importantes. Em seguida, aparece o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que além de declarações polêmicas, foi protagonista do tarifaço que afetou diretamente o Brasil. Fecha o top 3 a atriz Fernanda Torres, que ganhou prêmios com o filme "Ainda Estou Aqui".
A lista conta ainda com Virginia Fonsecaque, além de ser um das maiores influenciadoras do país, teve seu nome envolvido em polêmicas incluindo mudanças na vida amorosa, nos negócios e questões judiciais. Em 2025, ela foi investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets e, recentemente, foi multada por práticas abusivas na sua empresa de cosméticos.
Confira o ranking das 10 personalidades mais buscadas no Brasil em 2025:
Leia Também:
- João Fonseca
- Donald Trump
- Fernanda Torres
- Hytalo Santos
- Felca
- Suzane von Richthofen
- Leo Lins
- Carlo Ancelotti
- Elize Matsunaga
- Virginia Fonseca
Além do ranking de personalidades, o Google também divulgou outras listas com os temas mais pesquisados no país ao longo de 2025. São eles: Mundial de Clubes, PSG, Preta Gil, Chelsea, Papa, Bayern, Labubu, Charlie Kirk, Caso Vitória e Bobbie Goods.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes