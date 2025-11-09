Menu
SURFANDO NA FAMA

Suzane von Richthofen agradece pedidos após série Tremembé

A criminosa envolvida no assassinato dos pais voltou a movimentar a sua loja virtual

Redação

Por Redação

09/11/2025 - 20:31 h
Em publicação recente no Instagram, ela agradeceu o aumento nas vendas
Em publicação recente no Instagram, ela agradeceu o aumento nas vendas -

Suzane von Richthofen, a criminosa condenada pelo assassinato dos pais, agradeceu aos clientes da loja virtual Su Entrelinhas que voltou a movimentar após o sucesso da série Tremembé, do Prime Video.

Em publicação recente no Instagram, ela agradeceu o aumento nas vendas e o carinho recebido desde o lançamento da produção.

“Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp! O carinho e a procura têm sido tão grandes que eu ainda não consegui responder todo mundo — mas podem ter certeza: todas as mensagens serão respondidas”.

Suzane também explicou que é a responsável por cada atendimento e pediu paciência aos clientes. “Sou eu mesma quem cuida de cada atendimento, com todo amor e atenção, por isso às vezes posso demorar um pouquinho. Obrigada de coração pela paciência, pela compreensão e por estarem aqui comigo”, afirmou.

A loja Su Entrelinhas, fundada em Angatuba (SP), vende chinelos customizados com brilhos e pedrarias. Segundo a descrição do perfil, cada par é feito à mão e custa R$ 150. A marca havia ficado inativa por cerca de um ano, mas retomou as postagens na última segunda-feira, 3, poucos dias após a estreia de Tremembé.

x