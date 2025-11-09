Vídeo: rompimento de reservatório mata uma pessoa na Paraíba

O rompimento do reservatório provocou o desabamento de três casas - Foto: Reprodução

Um reservatório de água se rompeu e matou uma idosa em Campina Grande, na Paraíba, no último sábado, 8. Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento do acidente e a força da água que também feriu outras duas pessoas.

Veja o vídeo:

Campina Grande, bairro do centenário hoje pela manhã. pic.twitter.com/BG6l5kAAnR — Campina1000grau (@campina1000grau) November 8, 2025

O rompimento do reservatório provocou o desabamento de três casas e danificou de forma grave outras três. As imagens mostram a água atingindo e destruindo uma residência, e depois seguindo pelas ruas. Veículos que estavam estacionados foram arrastados e postes foram derrubados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) , o reservatório que rompeu acumulava aproximadamente dois mil metros cúbicos de água, o equivalente a dois milhões de litros.

Por conta do rompimento, 40 bairros de Campina Grande e os municípios de Lagoa Seca, São Sebastião de Lagoa de Roça, Areial e Montadas tiveram abastecimento de água interrompido. A previsão da Cagepa é de que o abastecimento seja retomado gradualmente a partir deste domingo, 9.

Manutenção constante

O governador da Paraíba, João Azevedo (PSB), afirmou no sábado, 8, que o reservatório de água que rompeu no bairro da Prata, em Campina Grande, passava por manutenção constante e não apresentava sinais de risco antes do acidente. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa.

“Naquilo que se refere a questão da manutenção, essa manutenção é diária, é permanente. Não há nenhum relatório em que aquele reservatório apresentasse, até o momento, nenhum risco para a população. Não houve nenhuma sinalização. Quando uma estrutura qualquer de qualquer edificação dá sinais de rompimento, são vários sinais que aparecem antes, e ali não foi o caso. Não tinha vazamento pelas paredes, não aparecia nada disso”, afirmou o governador João Azevedo.