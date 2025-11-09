AJUDA
Tornado no Paraná: famílias prejudicadas receberão ajuda de custo
O temporal causou mais de 700 vítimas no interior do estado
Por Franciely Gomes
O governo do estado do Paraná está adotando algumas medidas para conter os danos causados pelo tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu nesta sexta-feira, 7. O governador Ratinho Jr. (PSD) anunciou a proposta de conceder uma ajuda de custo de até R$ 50 mil para famílias afetadas pelo temporal.
O político enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a fim de mexer no Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap), e destinar parte do valor para estas vítimas, que já passam de 700 pessoas.
“Encaminhamos hoje, em regime de urgência, um projeto de lei que autoriza o repasse direto de até R$ 50 mil por família atingida pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu e região. Queremos agilizar a ajuda e garantir que o apoio chegue diretamente a quem mais precisa”, informou ele em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter.
Apesar de ainda não ter sido aprovada, a proposta tramita em regime de urgência e possui uma sessão extraordinária marcada para este domingo, 9, sendo atualizada pelo governador.
