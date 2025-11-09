Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AJUDA

Tornado no Paraná: famílias prejudicadas receberão ajuda de custo

O temporal causou mais de 700 vítimas no interior do estado

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/11/2025 - 12:53 h
O tornado destruiu 90% da cidade
O tornado destruiu 90% da cidade -

O governo do estado do Paraná está adotando algumas medidas para conter os danos causados pelo tornado que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu nesta sexta-feira, 7. O governador Ratinho Jr. (PSD) anunciou a proposta de conceder uma ajuda de custo de até R$ 50 mil para famílias afetadas pelo temporal.

O político enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a fim de mexer no Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap), e destinar parte do valor para estas vítimas, que já passam de 700 pessoas.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Encaminhamos hoje, em regime de urgência, um projeto de lei que autoriza o repasse direto de até R$ 50 mil por família atingida pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu e região. Queremos agilizar a ajuda e garantir que o apoio chegue diretamente a quem mais precisa”, informou ele em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter.

Apesar de ainda não ter sido aprovada, a proposta tramita em regime de urgência e possui uma sessão extraordinária marcada para este domingo, 9, sendo atualizada pelo governador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

paraná Tornado tornado no paraná

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O tornado destruiu 90% da cidade
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

O tornado destruiu 90% da cidade
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

O tornado destruiu 90% da cidade
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

O tornado destruiu 90% da cidade
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x