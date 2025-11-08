Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESASTRE

Número de feridos após passagem de tornado pelo Paraná chega a 750

O município mais atingido foi Rio Bonito do Iguaçu

Redação e Agência Brasil

Por Redação e Agência Brasil

08/11/2025 - 17:17 h | Atualizada em 08/11/2025 - 18:08
Fenômeno climático atingiu a região Centro-Sul do Paraná
Fenômeno climático atingiu a região Centro-Sul do Paraná -

O governo do Paraná informou que, até o início da tarde deste sábado, 8, 750 pessoas ficaram feridas após a passagem de um tornado por municípios paranaenses. O fenômeno causou a morte de seis pessoas.

O município mais atingido foi Rio Bonito do Iguaçu, que fica a cerca de 400 quilômetros de Curitiba. Dados da Defesa Civil paranaense estimam que até 90% da área urbana da cidade foram atingidos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo as informações oficiais, a maior parte dos feridos foi atendida em duas unidades hospitalares, uma unidade básica de saúde (UBS) e uma faculdade de Laranjeiras do Sul.

Casos mais graves estão sendo encaminhados para o Hospital Universitário de Cascavel e para o Hospital Regional de Guarapuava. Quatro pessoas precisaram passar por cirurgia.

Em Rio Bonito do Iguaçu, “as estruturas de saúde estão todas colapsadas”, disse o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Segundo o gestor, apenas um centro de saúde da cidade está aberto. “Um grande movimento das prefeituras do entorno somou uma força tarefa para manter funcionando”, acrescentou o secretário.

Tornado

O fenômeno climático atingiu a região Centro-Sul do Paraná na noite de sexta-feira e foi classificado como tornado de categoria F3, com ventos de até 250 quilômetros por hora, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Leia Também:

Tornado no Paraná: Lula envia ministros para acompanhar situação
Desastre! Sobe para 6 o número de mortos por tornado no Paraná
Governo enviará ajuda humanitária para cidade destruída por tornado

O número total de desabrigados ainda não foi calculado pelas autoridades. Até o início da manhã, entretanto, a Defesa Civil calculava 10 mil pessoas impactadas pelos ventos, com 28 desabrigados e 1 mil desalojados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o envio imediato de equipes da Defesa Civil Nacional especializadas no trabalho de acolhimento das vítimas e de reconstrução. A comitiva federal é liderada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que irá acompanhar os trabalhos no local.

O Ministério da Saúde enviou uma equipe da Força Nacional do SUS ao município paranaense. A equipe é composta por cinco profissionais especializados, entre eles, um especialista em saúde mental em desastres, um médico sanitarista, um enfermeiro, um analista de recursos logísticos e um analista de incidentes e reconstrução assistencial.

Os profissionais irão atuar na reativação dos serviços de saúde, no apoio à gestão local e na resposta assistencial e psicossocial imediata, garantindo a retomada segura e rápida do atendimento integral à população afetada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atendimento médico defesa civil Desastres Naturais paraná Saúde Tornado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fenômeno climático atingiu a região Centro-Sul do Paraná
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Fenômeno climático atingiu a região Centro-Sul do Paraná
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Fenômeno climático atingiu a região Centro-Sul do Paraná
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Fenômeno climático atingiu a região Centro-Sul do Paraná
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x