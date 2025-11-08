PARANÁ
Desastre! Sobe para 6 o número de mortos por tornado no Paraná
O fenômeno deixou ao menos 130 pessoas feridas
Por Carla Melo
O tornado que atingiu o Paraná desde sexta-feira, 7, deixou ao menos 6 mortos e mais de 130 feridos, foi o que informou a Defesa Civil do Estado neste sábado, 8. Dos seis óbitos, quatro são em Rio Bonito do Iguaçu e um Guarapuava.
Segundo o órgão, há ao menos 30 pessoas com ferimentos que vão de moderados a graves. A Defesa Civil também estima que por volta de 100 pessoas estejam com ferimentos leves. Cerca de 430 pessoas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros.
Além desses números, há uma pessoa desaparecida. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Paraná disse que está em operações de busca e salvamento nos locais afetados, principalmente nas estruturas mais colapsadas. Segundo a corporação, "todas as pessoas que estavam em áreas visíveis já receberam atendimento médico".
A Defesa Civil enviou para a cidade 2600 telhas, 900 cestas básicas, 225 colchões, 220 kit higiene, 104 kit higiene e 54 bobinas de lona. Além disso nas próximas horas serão enviados mais 340 colchões, 300 cestas básicas, 50 kit higiene, 100 kit limpeza e 150 kit dormitório.
Tornado no Paraná
Desde o início de novembro, várias cidades do Paraná enfrentam fortes chuvas, tempestades, vendavais e granizo. Até sexta, 14 cidades estavam em situação de emergência.
Em registros que viralizaram nas redes sociais, é possível ver postes de energia derrubados e casas destelhadas. O órgão ainda informou que mais da metade do município sofreu danos estruturais severos em residências e prédios públicos.
Ontem, o governo Lula (PT) decretou o envio de ajuda humanitária para o município de Rio Bonito de Iguaçu, no interior do Paraná. A decisão foi informada pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, nesta sexta-feira, 7.
