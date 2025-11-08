Menu
BRASIL
FIM DE UMA ERA!

Gigante da telefonia pode decretar falência e fechar as portas

A empresa possui uma dívida milionária com a Justiça

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/11/2025 - 10:55 h
A empresa fechará as portas em breve
A empresa fechará as portas em breve -

A Oi pode encerrar suas atividades de forma definitiva em breve. Conhecida como uma das maiores redes de telefonia do país, a empresa está em recuperação judicial devido a uma dívida bruta de cerca de R$ 44 bilhões.

Sem condições para quitar o valor, o administrador judicial da empresa, Bruno Rezende, emitiu um comunicado nesta sexta-feira, 7, e alegou que a rede entrou com o pedido de estado de insolvência, reconhecendo que seu patrimônio é insuficiente para arcar com suas obrigações, fazendo com que ela seja liquidada judicialmente.

A companhia também revelou que não consegue mais cumprir o plano de recuperação judicial elaborado inicialmente em 2023, como alternativa para tentar salvar o grupo da falência. Vale lembrar que a empresa enfrenta a crise desde 2016, quando iniciou seu processo de reestruturação.

Como forma de recuperação do valor da dívida, a Oi chegou a adotar meios de operação de internet de alta velocidade, vendendo pacotes de rede móvel e infraestrutura de fibra óptica, mas não foi suficiente.

A unidade de fibra óptica foi transformada na V.tal, atualmente controlada pelo BTG Pactual e a marca Oi Fibra passou a se chamar Nio. A operação de TV por assinatura também foi vendida à Mileto Tecnologia.

Ver todas

x