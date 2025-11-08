Governo enviará ajuda humanitária para cidade destruída por tornado

Parte da cidade foi destruída pelo temporal - Foto: Reprodução | X

O Governo Federal decretou o envio de ajuda humanitária para o município de Rio Bonito de Iguaçu, no interior do Paraná, que foi atingido por um tornado neste fim de semana. A decisão foi informada pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, nesta sexta-feira, 7.

“Manifesto toda a nossa solidariedade às famílias de Rio Bonito do Iguaçu (PR), atingidas pelo ciclone, e aos demais municípios do Paraná afetados pelos temporais. Já estou em contato com os prefeitos Sezar Bovino e Jaison (Laranjeiras do Sul) orientando sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência”, escreveu ele em seu perfil do X, o antigo Twitter.

“Sob orientação do presidente Lula, e em articulação com a ministra Gleisi Hoffman, estamos tratando dos planos de ajuda humanitária, do envio de equipes e do apoio às ações de reconstrução. O governo federal permanece em prontidão total para apoiar as prefeituras e garantir assistência imediata à população”, completou.

Mortos e feridos pelo tornado

O temporal, classificado como grau 3, deixou cerca de cinco pessoas mortas e mais de 130 feridas na região. Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil Estadual, as vítimas foram levadas para hospitais de Laranjeiras do Sul, município vizinho, e a equipe segue em busca de pessoas e animais nos escombros.

A equipe médica da cidade também montou um hospital de campanha para atender a população do município, que sofreu danos estruturais severos em residências e prédios públicos, com casas destelhadas e postes de energia derrubados.

Foram emitidos alertas vermelhos para cerca de outros seis municípios vizinhos devido a velocidade dos ventos na região, que chegaram a marca de mais de 70 km/h, como informou o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).