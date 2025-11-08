Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AJUDA

Governo enviará ajuda humanitária para cidade destruída por tornado

O fenômeno natural deixou cinco pessoas mortas e mais de 100 feridas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/11/2025 - 10:21 h | Atualizada em 08/11/2025 - 11:58
Parte da cidade foi destruída pelo temporal
Parte da cidade foi destruída pelo temporal -

O Governo Federal decretou o envio de ajuda humanitária para o município de Rio Bonito de Iguaçu, no interior do Paraná, que foi atingido por um tornado neste fim de semana. A decisão foi informada pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, nesta sexta-feira, 7.

“Manifesto toda a nossa solidariedade às famílias de Rio Bonito do Iguaçu (PR), atingidas pelo ciclone, e aos demais municípios do Paraná afetados pelos temporais. Já estou em contato com os prefeitos Sezar Bovino e Jaison (Laranjeiras do Sul) orientando sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência”, escreveu ele em seu perfil do X, o antigo Twitter.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Sob orientação do presidente Lula, e em articulação com a ministra Gleisi Hoffman, estamos tratando dos planos de ajuda humanitária, do envio de equipes e do apoio às ações de reconstrução. O governo federal permanece em prontidão total para apoiar as prefeituras e garantir assistência imediata à população”, completou.

Mortos e feridos pelo tornado

O temporal, classificado como grau 3, deixou cerca de cinco pessoas mortas e mais de 130 feridas na região. Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil Estadual, as vítimas foram levadas para hospitais de Laranjeiras do Sul, município vizinho, e a equipe segue em busca de pessoas e animais nos escombros.

A equipe médica da cidade também montou um hospital de campanha para atender a população do município, que sofreu danos estruturais severos em residências e prédios públicos, com casas destelhadas e postes de energia derrubados.

Foram emitidos alertas vermelhos para cerca de outros seis municípios vizinhos devido a velocidade dos ventos na região, que chegaram a marca de mais de 70 km/h, como informou o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

paraná Tornado tornado no paraná

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Parte da cidade foi destruída pelo temporal
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Parte da cidade foi destruída pelo temporal
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Parte da cidade foi destruída pelo temporal
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Parte da cidade foi destruída pelo temporal
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x