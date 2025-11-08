Menu
POLÍTICA
DESASTRE

Tornado no Paraná: Lula envia ministros para acompanhar situação

O presidente do Brasil prestou solidariedade às famílias atingidas pelo desastre

Carla Melo

Por Carla Melo

08/11/2025 - 12:27 h | Atualizada em 08/11/2025 - 13:01
Lula prestou solidariedade às vítimas do tornado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou neste sábado, 8, os ministros Gleisi Hoffmann e Adriano Massuda, de Relações Internacionais e de Saúde, respectivamente, para acompanhar ações e vítimas do tornado que atingiu regiões do Paraná na sexta-feira, 7.

Até nesta manhã, o desastre natural havia feito seis vítimas e mais de 130 feridos, de acordo com a Defesa Civil do Estado.

Em publicação no X, Lula prestou solidariedade às famílias afetadas. O tornado registrado causou destruição nas cidades de Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava.

“Seguiremos apoiando a população paranaense. E prestando todo o auxílio que for necessário”, disse o petista na rede social. Lula está em viagem para a Colômbia, para a Cúpula da Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos), e não poderá ir pessoalmente à região.

Os ministros irão em voo da Força Aérea Brasileira (FAB), ainda nesta manhã. Junto com eles, também irão equipes da Defesa Civil especializadas em ajuda humanitária e em reconstrução; profissionais da Força Nacional do Sus; e o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres (Cenad), Armin Braun.

x