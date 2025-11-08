DESASTRE
Tornado no Paraná: Lula envia ministros para acompanhar situação
O presidente do Brasil prestou solidariedade às famílias atingidas pelo desastre
Por Carla Melo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou neste sábado, 8, os ministros Gleisi Hoffmann e Adriano Massuda, de Relações Internacionais e de Saúde, respectivamente, para acompanhar ações e vítimas do tornado que atingiu regiões do Paraná na sexta-feira, 7.
Até nesta manhã, o desastre natural havia feito seis vítimas e mais de 130 feridos, de acordo com a Defesa Civil do Estado.
Em publicação no X, Lula prestou solidariedade às famílias afetadas. O tornado registrado causou destruição nas cidades de Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava.
“Seguiremos apoiando a população paranaense. E prestando todo o auxílio que for necessário”, disse o petista na rede social. Lula está em viagem para a Colômbia, para a Cúpula da Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos), e não poderá ir pessoalmente à região.
Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas.— Lula (@LulaOficial) November 8, 2025
Uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann,…
Os ministros irão em voo da Força Aérea Brasileira (FAB), ainda nesta manhã. Junto com eles, também irão equipes da Defesa Civil especializadas em ajuda humanitária e em reconstrução; profissionais da Força Nacional do Sus; e o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres (Cenad), Armin Braun.
