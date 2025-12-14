“Sobrevivi”: Virgínia diz que 2025 foi o pior ano de sua vida

Influenciadora Virginia Fonseca desabafa sobre o ano de 2025 - Foto: Andressa Anholete / Agência Senado

Em meio a um ano marcado por grande exposição pública, Virginia Fonseca usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre os desafios enfrentados em 2025. No sábado, 13, a influenciadora refletiu sobre o período intenso vivido nos últimos meses, que incluiu mudanças na vida amorosa, nos negócios e questões judiciais.

Nos stories do Instagram, Virginia republicou um texto no qual descreve o ano como o mais difícil de sua trajetória pessoal. “Esse ano foi, sem dúvida, o ano emocionalmente e psicologicamente mais difícil para mim. E, ao mesmo tempo, foi o ano em que descobri uma força que nem imaginava que tinha. Eu sobrevivi ao meu próprio caos. E isso, por si só, já é um motivo para ser celebrado”, dizia a mensagem compartilhada.

Mensagem repostada por Virgínia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora esteve no centro das atenções ao longo do ano após o fim do casamento com o cantor Zé Felipe. Pouco tempo depois, voltou a ganhar destaque ao assumir um novo relacionamento com o jogador Vinícius Júnior, craque do Real Madrid, o que ampliou ainda mais a repercussão sobre sua vida pessoal.

Apesar das dificuldades relatadas, a publicação sugere um momento de superação e reconhecimento da própria resiliência, encerrando o ano com um tom de reflexão e fortalecimento pessoal.