ENTRETENIMENTO
SOLTOU O VERBO

Luana Piovani detona cantor após polêmica: “Aborto da natureza”

A atriz desabafou sobre a polêmica envolvendo o funkeiro

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/12/2025 - 19:54 h
A famosa opinou sobre a confusão envolvendo o MC -

Luana Piovani opinou sobre a polêmica recente envolvendo o cantor MC Daniel. A atriz compartilhou o vídeo da mãe do filho do cantor, Lorena Maria, expondo os absurdos cometidos pelo artista e deu sua opinião sobre o fato, saindo em defesa da moça.

“Aí MC Daniel vai virar homem e parar de atormentar mulher. Vai estudar, fazer uma fono, aborto da natureza”, disparou a famosa, deixando claro seu descantentamento com o funkeiro.

Vale lembrar que Lorena e Daniel viveram um relacionamento breve, que ocasionou no nascimento do filho deles, Rás, de apenas 10 meses de vida. O término foi anunciado através de um post nas redes sociais da empresária.

Polêmica

Nesta semana, Lorena usou seu perfil do Instagram para fazer um desabafo sobre sua relação com Daniel. A influenciadora contou que foi vítima de traição enquanto estava grávida e pouco tempo depois de parir.

Lorena também afirmou que a mãe do artista já fez comentários racistas sobre sua aparência e que ele buscou seus familiares para saber mais sobre os abusos sexuais sofridos por ela na infância e na adolescência.

x