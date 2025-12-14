Menu
PRISÃO

Filho de Cid Moreira é preso com armas e drogas

O filho do comunicador foi detido em uma chácara de São Paulo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/12/2025 - 16:11 h
O rapaz foi detido em flagrante
O rapaz foi detido em flagrante

Rodrigo Radenzév Simões Moreira, de 55 anos, foi preso com armas e drogas, em uma chácara localizada na Rua Adolfo Carlos Diniz, no bairro Praia Branca, em São Pedro, município de São Paulo. O rapaz é filho do apresentador Cid Moreira, que faleceu em outubro de 2024.

A prisão foi realizada na última segunda-feira, 8, e veio à tona agora. A ação da Polícia Civil apreendeu três tijolos de maconha, um revólver calibre .38 municiado, um revólver sem registro, dois simulacros de pistola, uma espingarda de pressão, um pé de maconha e R$ 318 em espécie.

A denúncia foi feita pela ex-mulher de Rodrigo, que registrou um boletim de ocorrência acusando-o de agressão e solicitando uma medida protetiva. Ele também já havia sido denunciado por venda e distribuição de drogas.

Em seu depoimento, o herdeiro do comunicador alegou que a droga encontrada pelos oficiais era para consumo próprio e que estava guardada embaixo da cama para preservação.

