Do BBB ao conteúdo adulto: ex-participantes ganham até R$ 500 mil

Alguns ex-BBBs relatam ganhos expressivos - Foto: Divulgação e Reprodução | Redes Sociais

Com a estreia do BBB 26 se aproximando, antigos participantes do reality seguem colhendo os frutos da visibilidade conquistada na TV. Nos últimos anos, plataformas de conteúdo adulto se consolidaram como uma alternativa lucrativa para ex-BBBs, que transformaram seguidores em assinantes pagantes.

Alguns nomes relatam ganhos expressivos, enquanto outros apostam em mensalidades mais acessíveis e na interação direta com o público.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja quem são os ex-participantes do BBB que lucram com esse tipo de conteúdo e quanto custa acessar os perfis: