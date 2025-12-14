GRANA ALTA
Do BBB ao conteúdo adulto: ex-participantes ganham até R$ 500 mil
Veja quem são os ex-participantes do BBB que lucram com esse tipo de conteúdo
Por Edvaldo Sales
Com a estreia do BBB 26 se aproximando, antigos participantes do reality seguem colhendo os frutos da visibilidade conquistada na TV. Nos últimos anos, plataformas de conteúdo adulto se consolidaram como uma alternativa lucrativa para ex-BBBs, que transformaram seguidores em assinantes pagantes.
Alguns nomes relatam ganhos expressivos, enquanto outros apostam em mensalidades mais acessíveis e na interação direta com o público.
- Nizam Hayek (BBB 24) – Diz ter faturado cerca de R$ 500 mil; assinatura de R$ 200/mês.
- Juninho (BBB 24) – Relatou ganhos de R$ 100 mil em dois meses; valor não divulgado.
- Key Alves (BBB 23) – Ensaios exclusivos por US$ 13,99 (R$ 76).
- Luciano Estevan (BBB 22) – Assinatura de R$ 34,50/mês.
- Lumena (BBB 21) – Mensalidade de R$ 50, com oferta de interações personalizadas.
- Lucas Gallina (BBB 20) – Se apresenta como “vilão do BBB”; assinatura de R$ 129/mês.
- Hadson Nery (BBB 20) – Cobra R$ 99,90/mês.
- Wagner Santiago (BBB 18) – Assinatura de R$ 19,99/mês.
- Clara Aguilar (BBB 14) – Conteúdos e interações sob demanda por R$ 19,90/mês.
- Maria Melilo (BBB 11) – Conteúdo sem nudez por US$ 30 (R$ 162).
- Angélica Martins (BBB 10) – Mensalidade de US$ 30 (R$ 162).
- Francine Piaia (BBB 9) – Planos a partir de US$ 13 (R$ 70); também cobra R$ 55 em outra plataforma.
- Natalia Cassassola (BBB 8 e 13) – Assinatura de US$ 35 (R$ 189).
- Alan Passos (BBB 5) – Cobra US$ 14,99 (R$ 81).
