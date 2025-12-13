Big Brother Brasil 26 terá Casa de Vidro em Salvador

O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt, apresentador do reality show - Foto: Globo/Renato Pizzutto

A capital baiana será palco de uma das novidades mais aguardadas do reality show Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Foi confirmado que Salvador receberá a Casa de Vidro da região Nordeste, em janeiro, dando a largada para o programa que estreia no dia 12 de janeiro.

O local escolhido para abrigar a estrutura transparente é o Shopping Bela Vista, situado no bairro Horto Bela Vista.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quatro candidatos, duas vagas

A Casa de Vidro em Salvador será uma das cinco residências transparentes espalhadas pelo país, cada uma representando uma região. O espaço abrigará quatro candidatos, dois homens e duas mulheres, que disputarão, por meio de votação popular, as cobiçadas vagas na casa principal do reality.

A dinâmica é simples: o homem mais votado e a mulher mais votada pelos telespectadores garantirão seu lugar no confinamento do BBB 26.

Estrutura e estreia

O BBB 26 é uma produção dos Estúdios Globo e será apresentado novamente por Tadeu Schmidt. A nova temporada tem produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Com a Casa de Vidro na capital baiana, o programa busca integrar o público nordestino na fase pré-confinamento, aumentando a expectativa para a estreia marcada.