BBB
BBB

Big Brother Brasil 26 terá Casa de Vidro em Salvador

Programa estreia oficialmente no dia 12 de janeiro

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

13/12/2025 - 14:05 h
O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt, apresentador do reality show
A capital baiana será palco de uma das novidades mais aguardadas do reality show Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Foi confirmado que Salvador receberá a Casa de Vidro da região Nordeste, em janeiro, dando a largada para o programa que estreia no dia 12 de janeiro.

O local escolhido para abrigar a estrutura transparente é o Shopping Bela Vista, situado no bairro Horto Bela Vista.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quatro candidatos, duas vagas

A Casa de Vidro em Salvador será uma das cinco residências transparentes espalhadas pelo país, cada uma representando uma região. O espaço abrigará quatro candidatos, dois homens e duas mulheres, que disputarão, por meio de votação popular, as cobiçadas vagas na casa principal do reality.

A dinâmica é simples: o homem mais votado e a mulher mais votada pelos telespectadores garantirão seu lugar no confinamento do BBB 26.

Estrutura e estreia

O BBB 26 é uma produção dos Estúdios Globo e será apresentado novamente por Tadeu Schmidt. A nova temporada tem produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Com a Casa de Vidro na capital baiana, o programa busca integrar o público nordestino na fase pré-confinamento, aumentando a expectativa para a estreia marcada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

BBB Big Brother Brasil 26 Casa de Vidro

x