Simone Mendes revela o que fez após separação de Ivete Sangalo

A cantora Simone Mendes, conhecida não apenas por sua voz potente mas também por sua postura de apoio aos amigos em momentos delicados, participou do programa Melhor da Tarde nesta sexta-feira, 12, e compartilhou detalhes de sua vida pessoal e das relações com outros artistas.

Durante a conversa, o apresentador Leo Dias destacou o hábito de Simone de se envolver e tentar auxiliar casais de amigos que enfrentam crises conjugais, mencionando o processo de conversão de seu próprio marido, o empresário Kaká Diniz.

O jornalista Thiago Pasqualotto questionou Simone sobre se ela teria procurado Ivete Sangalo após o anúncio do fim do casamento da artista com o nutricionista Daniel Cady.

Simone Mendes confirmou que manteve a discrição, mas fez questão de estender o suporte: “Para a Ivete eu não liguei, mas eu mandei uma mensagem de apoio para ela, mas não liguei não eu amo muito a Ivete”, revelou a sertaneja. Além de Ivete Sangalo, Simone citou que tentou atuar na reconciliação de outro casal famoso: Carlinhos Maia e Lucas Guimarães.

O anúncio da separação de Ivete e Daniel Cady

A notícia do término do relacionamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady foi tornada pública no dia 27 de novembro por meio de um comunicado conjunto nas redes sociais. A nota destacava a maturidade e o respeito mútuo na decisão de seguir caminhos separados.

O texto conjunto reforçou a prioridade do casal em preservar a família e o bem-estar dos filhos durante a transição:

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes... Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”, dizia o comunicado.

A atitude de Simone Mendes, de oferecer suporte discreto, ilustra a rede de apoio que se forma nos bastidores do mundo artístico em momentos de grandes mudanças pessoais.