Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Lorena Maria expõe denúncias contra MC Daniel na web

Crise teria escalado após um novo conflito, envolvendo disputas relacionadas ao filho do casal

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

13/12/2025 - 8:03 h
Lorena Maria e MC Daniel
Lorena Maria e MC Daniel -

A influenciadora digital Lorena Maria, ex-companheira do funkeiro MC Daniel, utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira, 12, para um pronunciamento explosivo. Em uma sequência de stories, ela acusou o cantor de perseguição, ataques à sua imagem e interferência familiar, alegando que a situação se tornou "insustentável".

A crise teria escalado após um novo conflito, envolvendo disputas relacionadas ao filho do casal e a exposição de detalhes sensíveis de sua vida.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Disputa pelo filho e acusações de difamação

Segundo a influenciadora, a defesa pública do filho teria levado a um movimento de descredibilização. Lorena Maria afirmou ter sido alvo de insinuações graves sobre sua vida pessoal, alegando que o ex-companheiro teria tentado acusá-la indiretamente de ter se prostituído durante uma viagem internacional.

Leia Também:

Simone Mendes revela o que fez após separação de Ivete Sangalo
Ex-BBB é desligada de escola de samba após polêmica
Marido de Isabel Veloso toma decisão importante: “Não é fácil”

“Todo mundo lá me odeia porque eu fui defender o meu filho — e vou defender quantas vezes for preciso”, declarou.

Exposição de infidelidade e contradições públicas

Lorena confrontou MC Daniel sobre suas declarações públicas de que nunca traiu, optando por expor provas de infidelidade que teriam ocorrido enquanto ela estava grávida.

“Você foi no programa da Tata Werneck e em vários outros programas dizer que nunca traiu ninguém, que não trai. Mas eu vou deixar um print aqui de quando eu estava grávida e você se relacionava sexualmente, pessoalmente, com várias mulheres”, disse, questionando a sinceridade do artista.

A influenciadora encerrou o desabafo afirmando que todas as alegações serão tratadas no âmbito judicial. Ela garantiu possuir laudos e documentação que darão suporte ao processo.

“Hoje eu tenho meu filho. Esse homem me faz um mal muito grande. Eu tenho laudos, e tudo isso vai entrar no processo. Eu não vou deixar passar uma vírgula”, afirmou, reforçando que o tempo de silêncio para proteger a imagem do ex-companheiro acabou: “A gente não vai mais ficar calada. Eu não quero ser lembrada como a mulher que ficou calada”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Lorena Maria mc daniel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lorena Maria e MC Daniel
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Lorena Maria e MC Daniel
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Lorena Maria e MC Daniel
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Lorena Maria e MC Daniel
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x