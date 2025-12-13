Lorena Maria expõe denúncias contra MC Daniel na web

Lorena Maria e MC Daniel - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Lorena Maria, ex-companheira do funkeiro MC Daniel, utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira, 12, para um pronunciamento explosivo. Em uma sequência de stories, ela acusou o cantor de perseguição, ataques à sua imagem e interferência familiar, alegando que a situação se tornou "insustentável".

A crise teria escalado após um novo conflito, envolvendo disputas relacionadas ao filho do casal e a exposição de detalhes sensíveis de sua vida.

Disputa pelo filho e acusações de difamação

Segundo a influenciadora, a defesa pública do filho teria levado a um movimento de descredibilização. Lorena Maria afirmou ter sido alvo de insinuações graves sobre sua vida pessoal, alegando que o ex-companheiro teria tentado acusá-la indiretamente de ter se prostituído durante uma viagem internacional.

“Todo mundo lá me odeia porque eu fui defender o meu filho — e vou defender quantas vezes for preciso”, declarou.

Exposição de infidelidade e contradições públicas

Lorena confrontou MC Daniel sobre suas declarações públicas de que nunca traiu, optando por expor provas de infidelidade que teriam ocorrido enquanto ela estava grávida.

🚨AGORA: Lorena Maria expõe MC Daniel e mostra o cantor traindo ela enquanto estava grávida. pic.twitter.com/bji9H5iBLG — CHOQUEI (@choquei) December 13, 2025

“Você foi no programa da Tata Werneck e em vários outros programas dizer que nunca traiu ninguém, que não trai. Mas eu vou deixar um print aqui de quando eu estava grávida e você se relacionava sexualmente, pessoalmente, com várias mulheres”, disse, questionando a sinceridade do artista.

A influenciadora encerrou o desabafo afirmando que todas as alegações serão tratadas no âmbito judicial. Ela garantiu possuir laudos e documentação que darão suporte ao processo.

“Hoje eu tenho meu filho. Esse homem me faz um mal muito grande. Eu tenho laudos, e tudo isso vai entrar no processo. Eu não vou deixar passar uma vírgula”, afirmou, reforçando que o tempo de silêncio para proteger a imagem do ex-companheiro acabou: “A gente não vai mais ficar calada. Eu não quero ser lembrada como a mulher que ficou calada”.