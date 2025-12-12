Marido de Isabel Veloso toma decisão importante: “Não é fácil”

Influenciadora Isabel Veloso enfrenta um momento delicado - Foto: Reprodução| Instagram

A influenciadora Isabel Veloso enfrenta um momento delicado. Internada, novas atualizações sobre seu estado de saúde, foram divulgadas pelo marido, Lucas Bordas, nesta quarta-feira,10. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Lucas detalhou a situação atual da influenciadora.

“Eu havia avisado que faria um vídeo sobre algumas decisões que vou ter que tomar depois de todo esse rebuliço que está acontecendo com a nossa família e com a Isabel no hospital. Uma das decisões que tomei foi em relação ao nosso apartamento em Cascavel”, iniciou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lucas explicou que a família vive um período extremamente difícil e repleto de preocupação com o estado de Isabel: “Como todo mundo sabe, a Isabel está em Curitiba, está na UTI, passando por um momento muito difícil. Nós, da família, estamos muito preocupados, com o coração apertado. Por conta disso e de muitas outras coisas, em relação ao apartamento em Cascavel, eu resolvi sair”.

Ele ressaltou o peso emocional da decisão: “Eu sei que lá tem muita história minha e da Isabel, tem a história do neném, o quartinho, sonhos, projetos, coisas que vocês mesmos acompanharam diariamente. Mas tomo essa decisão com muito aperto no coração. Não é fácil. Como todo mundo sabe, antes do transplante estávamos vivendo uma vida normal”.

Além disso, Lucas revelou estar enfrentando dificuldades financeiras e não consegue mais manter o apartamento que o casal dividia em Cascavel. “Por mais que seja nosso cantinho, por mais que a Isabel, de uma hora para outra, melhore, não é a mesma coisa”, concluiu.

Estado de saúde

Isabel ficou conhecida por compartilhar nas redes sociais seu tratamento contra o câncer. Ela foi internada na UTI pela primeira vez em 27 de novembro, após sofrer uma crise respiratória e precisou ser entubada. Dias depois, chegou a voltar a respirar sem auxílio e passou a se alimentar por sonda.

No entanto, ela precisou retornar ao hospital e ser novamente entubada, tendo sido diagnosticada com pneumonia grave, segundo o marido.