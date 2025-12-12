Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Marido de Isabel Veloso toma decisão importante: “Não é fácil”

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lucas detalhou a situação atual da influenciadora

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/12/2025 - 17:02 h
Influenciadora Isabel Veloso enfrenta um momento delicado
Influenciadora Isabel Veloso enfrenta um momento delicado -

A influenciadora Isabel Veloso enfrenta um momento delicado. Internada, novas atualizações sobre seu estado de saúde, foram divulgadas pelo marido, Lucas Bordas, nesta quarta-feira,10. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Lucas detalhou a situação atual da influenciadora.

“Eu havia avisado que faria um vídeo sobre algumas decisões que vou ter que tomar depois de todo esse rebuliço que está acontecendo com a nossa família e com a Isabel no hospital. Uma das decisões que tomei foi em relação ao nosso apartamento em Cascavel”, iniciou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Lucas explicou que a família vive um período extremamente difícil e repleto de preocupação com o estado de Isabel: “Como todo mundo sabe, a Isabel está em Curitiba, está na UTI, passando por um momento muito difícil. Nós, da família, estamos muito preocupados, com o coração apertado. Por conta disso e de muitas outras coisas, em relação ao apartamento em Cascavel, eu resolvi sair”.

Leia Também:

Suposta ex-amante de Neymar expõe resultado de DNA: “Sempre soube”
Angélica choca ao revelar que deu vibrador de presente a mãe
Clínica da namorada de Belo é interditada após ser alvo de operação

Ele ressaltou o peso emocional da decisão: “Eu sei que lá tem muita história minha e da Isabel, tem a história do neném, o quartinho, sonhos, projetos, coisas que vocês mesmos acompanharam diariamente. Mas tomo essa decisão com muito aperto no coração. Não é fácil. Como todo mundo sabe, antes do transplante estávamos vivendo uma vida normal”.

Além disso, Lucas revelou estar enfrentando dificuldades financeiras e não consegue mais manter o apartamento que o casal dividia em Cascavel. “Por mais que seja nosso cantinho, por mais que a Isabel, de uma hora para outra, melhore, não é a mesma coisa”, concluiu.

Estado de saúde

Isabel ficou conhecida por compartilhar nas redes sociais seu tratamento contra o câncer. Ela foi internada na UTI pela primeira vez em 27 de novembro, após sofrer uma crise respiratória e precisou ser entubada. Dias depois, chegou a voltar a respirar sem auxílio e passou a se alimentar por sonda.

No entanto, ela precisou retornar ao hospital e ser novamente entubada, tendo sido diagnosticada com pneumonia grave, segundo o marido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Isabel Veloso câncer Isabel Veloso câncer terminal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Influenciadora Isabel Veloso enfrenta um momento delicado
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Influenciadora Isabel Veloso enfrenta um momento delicado
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Influenciadora Isabel Veloso enfrenta um momento delicado
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Influenciadora Isabel Veloso enfrenta um momento delicado
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x