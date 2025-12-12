FAMOSOS
Marido de Isabel Veloso toma decisão importante: “Não é fácil”
Em vídeo publicado nas redes sociais, Lucas detalhou a situação atual da influenciadora
A influenciadora Isabel Veloso enfrenta um momento delicado. Internada, novas atualizações sobre seu estado de saúde, foram divulgadas pelo marido, Lucas Bordas, nesta quarta-feira,10. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Lucas detalhou a situação atual da influenciadora.
“Eu havia avisado que faria um vídeo sobre algumas decisões que vou ter que tomar depois de todo esse rebuliço que está acontecendo com a nossa família e com a Isabel no hospital. Uma das decisões que tomei foi em relação ao nosso apartamento em Cascavel”, iniciou.
Lucas explicou que a família vive um período extremamente difícil e repleto de preocupação com o estado de Isabel: “Como todo mundo sabe, a Isabel está em Curitiba, está na UTI, passando por um momento muito difícil. Nós, da família, estamos muito preocupados, com o coração apertado. Por conta disso e de muitas outras coisas, em relação ao apartamento em Cascavel, eu resolvi sair”.
Leia Também:
Ele ressaltou o peso emocional da decisão: “Eu sei que lá tem muita história minha e da Isabel, tem a história do neném, o quartinho, sonhos, projetos, coisas que vocês mesmos acompanharam diariamente. Mas tomo essa decisão com muito aperto no coração. Não é fácil. Como todo mundo sabe, antes do transplante estávamos vivendo uma vida normal”.
Além disso, Lucas revelou estar enfrentando dificuldades financeiras e não consegue mais manter o apartamento que o casal dividia em Cascavel. “Por mais que seja nosso cantinho, por mais que a Isabel, de uma hora para outra, melhore, não é a mesma coisa”, concluiu.
Estado de saúde
Isabel ficou conhecida por compartilhar nas redes sociais seu tratamento contra o câncer. Ela foi internada na UTI pela primeira vez em 27 de novembro, após sofrer uma crise respiratória e precisou ser entubada. Dias depois, chegou a voltar a respirar sem auxílio e passou a se alimentar por sonda.
No entanto, ela precisou retornar ao hospital e ser novamente entubada, tendo sido diagnosticada com pneumonia grave, segundo o marido.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes