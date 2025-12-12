Ex-BBB é desligada de escola de samba após polêmica

A famosa foi duramente atacada na web - Foto: Reprodução | Instagram

Hariany Almeida não faz mais parte da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. A ex-BBB foi retirada do posto de musa após se envolver em uma polêmica nas redes sociais nesta semana, quando defendeu a participação de influenciadoras no Carnaval.

Na ocasião, a famosa alegou que as blogueiras serviam para dar visibilidade às escolas, já que muitas pessoas não as conheciam antes das publicações na web. “As pessoas gostam só de criticar ao invés de olhar o lado bom e apoiar. Estou vendo que a importância das influenciadoras está sendo mostrar o Carnaval fora da bolha”, disse ela.

“O Carnaval para a galera da internet, essa nova geração. Um dia desses encontrei uma menina de 22 anos aqui no Rio e ela falou que sente que o Carnaval esse ano está muito mais em alta, estão falando mais”, completou.

A fala acabou gerando polêmica e diversas reações de famosos, fazendo com que a escola de samba anunciasse o fim da parceria com a influenciadora. Eles emitiram um comunicado oficial sobre o caso.

Leia o comunicado:

“O G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, em nome de sua diretoria, informa que a influenciadora Hariany Almeida, até então destaque de alegoria, não faz mais parte do elenco da escola para o Carnaval 2026. A agremiação agradece Hariany por sua participação e compromisso, e deseja sucesso em sua trajetória.

A Rainha de Ramos, nove vezes campeã do Carnaval carioca, segue focada em seu projeto para o desfile do ano que vem, reafirmando seu compromisso com o Maior Espetáculo da Terra e a cultura de nosso país”.