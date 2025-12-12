Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM!

Ex-BBB é desligada de escola de samba após polêmica

A escola anunciou a saída da famosa após a confusão na web

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/12/2025 - 17:55 h
A famosa foi duramente atacada na web
A famosa foi duramente atacada na web -

Hariany Almeida não faz mais parte da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. A ex-BBB foi retirada do posto de musa após se envolver em uma polêmica nas redes sociais nesta semana, quando defendeu a participação de influenciadoras no Carnaval.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Hariany Almeida (@hariany)

Na ocasião, a famosa alegou que as blogueiras serviam para dar visibilidade às escolas, já que muitas pessoas não as conheciam antes das publicações na web. “As pessoas gostam só de criticar ao invés de olhar o lado bom e apoiar. Estou vendo que a importância das influenciadoras está sendo mostrar o Carnaval fora da bolha”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O Carnaval para a galera da internet, essa nova geração. Um dia desses encontrei uma menina de 22 anos aqui no Rio e ela falou que sente que o Carnaval esse ano está muito mais em alta, estão falando mais”, completou.

A fala acabou gerando polêmica e diversas reações de famosos, fazendo com que a escola de samba anunciasse o fim da parceria com a influenciadora. Eles emitiram um comunicado oficial sobre o caso.

Leia Também:

Marido de Isabel Veloso toma decisão importante: “Não é fácil”
Suposta ex-amante de Neymar expõe resultado de DNA: “Sempre soube”
Angélica choca ao revelar que deu vibrador de presente a mãe

Leia o comunicado:

“O G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, em nome de sua diretoria, informa que a influenciadora Hariany Almeida, até então destaque de alegoria, não faz mais parte do elenco da escola para o Carnaval 2026. A agremiação agradece Hariany por sua participação e compromisso, e deseja sucesso em sua trajetória.

A Rainha de Ramos, nove vezes campeã do Carnaval carioca, segue focada em seu projeto para o desfile do ano que vem, reafirmando seu compromisso com o Maior Espetáculo da Terra e a cultura de nosso país”.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Imperatriz Leopoldinense (@imperatrizleopoldinenseoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval escola de samba ex-BBB Hariany Almeida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa foi duramente atacada na web
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

A famosa foi duramente atacada na web
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

A famosa foi duramente atacada na web
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

A famosa foi duramente atacada na web
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x