Ex-ator da Globo realiza transplante de rim através do SUS

O artista contou detalhes do procedimento - Foto: Reprodução | TV Globo

Claudio Cinti passou por um transplante de rim nesta sexta-feira, 12. Conhecido por participar de novelas como ‘Bom Sucesso’ e ‘Terra e Paixão’, o ex-ator da Globo revelou que estava na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) desde agosto.

“Vocês sabem que eu fui acometido por uma doença séria, que me levou a quatro internações e, na última delas, eu saí fazendo hemodiálise porque meus rins pararam. Eu estou fazendo hemodiálise desde abril e inscrito na lista de transplantes desde agosto, que foi quando terminei os exames que eram exigidos”, disse.

“Na quinta-feira à noite, milagrosamente, me ligaram pedindo que eu estivesse no hospital na sexta, de manhã cedo. Tinha um órgão compatível comigo, e eu era o segundo na lista desse órgão. E, pra minha surpresa, quando eu cheguei aqui, tinham vindo os dois rins da pessoa que doou e aí eu fui transplantado, gente. Na sexta-feira, no fim da tarde”, completou.

O artista ainda contou que ficará internado por alguns dias. “Fiz o transplante através do SUS, estou aqui na UTI… Fiz duas cirurgias… A retirada de um rim, que poderia dar problema no novo, e o transplante do novo rim. Devo ficar aqui ainda de 15 a 30 dias e de molho, em casa, mais 30 dias. Tô muito feliz! A chance de dar certo é muito grande… Já está dando certo”, reforçou.

Ajuda financeira

Trabalhando atualmente como taxista, o ator aproveitou o desabafo para pedir ajuda financeira para amigos e familiares. “Queria dividir essa alegria com vocês e, também, pedir um favor. Precisarei ficar sem trabalhar por uns 3 meses… Não vou poder atuar como ator, nem trabalhar como taxista, não vou poder dirigir tão cedo, e preciso sobreviver. Queria pedir uma força, eu agradeço demais”, pediu.

No vídeo enviado aos amigos e familiares, Claudio Cinti ainda acrescentou: “Estou vivendo um momento de muita alegria, um carrossel de emoções, tudo aconteceu muito rápido. Em um ano, praticamente, eu passei de paciente renal crônico a transplantado, uma benção! Desde já muito obrigado… Qualquer valor já vai ajudar bastante”, finalizou.