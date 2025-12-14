Menu
DEU RUIM!

Cantor se revolta e expõe ingratidão de Iza

O artista contou detalhes sobre sua relação com Iza

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/12/2025 - 17:47 h
A famosa trabalhou ao lado do funkeiro
A famosa trabalhou ao lado do funkeiro -

Biel abriu o coração e expôs uma mágoa que sente da cantora Iza. O funkeiro revelou que a artista começou a carreira como sua backing vocal e após conquistar a fama e o sucesso nunca o agradeceu pela oportunidade inicial.

“Levei ela em vários programas da Globo e ela nunca me mandou mensagem. Acho que nem me segue. Longe de mim querer cobrar alguma coisa, mas hoje todo mundo me pergunta e é uma coisa que me incomoda”, disse ele durante sua participação no programa ‘Sabadou Com Virginia’, do SBT.

Em seu relato, o ex-Fazenda contou que gostaria de manter uma boa relação com a famosa, pois admira a trajetória dela. “Não existe relação nenhuma, mas, ao mesmo tempo, eu queria que existisse porque faz parte da nossa história”, concluiu.

Até o momento, Iza não se manifestou publicamente sobre o assunto. Ela trabalhou ao lado de Biel em 2016 e acompanhou o funkeiro durante alguns programas de TV, como o “Caldeirão do Huck”, chamando a atenção do apresentador Luciano Huck com seu talento.

x