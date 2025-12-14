Fernanda Torres critica Congresso Nacional durante protesto

A atriz falou abertamente sobre o assunto - Foto: Reprodução | TV Globo

Fernanda Torres participou da manifestação contra o PL da Dosimetria neste domingo, 14, no Rio de Janeiro. A atriz expressou sua opinião política e criticou o Congresso Nacional durante seu discurso em cima do trio elétrico, que contou com apresentações de grandes artistas, como Caetano Veloso.

“Nós ainda estamos aqui pelas florestas brasileiras, pelos direitos da mulher, pela democracia. Nós estamos aqui para acordar o Congresso, galera, eles não podem trabalhar para si mesmos. Ainda estamos aqui”, disparou a artista, que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em janeiro de 2025.

Vale lembrar que o movimento na capital carioca foi convocado pelo cantor Caetano Veloso. Outras cidades brasileiras também realizaram ações contra o Projeto de Lei, que estabelece mudanças nos tipos de crime aceitos para progressão de pena.

Dentre os beneficiados com a redução das penas estão os condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi preso e condenado a 27 anos e três meses de prisão.