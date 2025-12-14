Menu
A FILA ANDOU

Recém-solteira, Pocah engata romance com ex-jogador de futebol

A cantora foi flagrada em clima íntimo com o atleta

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/12/2025 - 20:32 h
A famosa terminou o noivado em novembro
A famosa terminou o noivado em novembro

Parece que Pocah já superou o fim de seu noivado com Ronan Souza. A cantora foi flagrada em clima íntimo com o ex-jogador de futebol Arthur Pelagio neste sábado, 13, durante o show ‘Tardezinha’, do cantor Thiaguinho, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por ARTHUR PELAGIO (@arthur_pelagio)

Nos registros, que viralizaram nas redes sociais, a ex-BBB surge agarrada com o atleta enquanto curte um pagodinho, chegando até a cantar uma canção romântica nos braços do rapaz.

Apesar de não ter publicado nada em seu perfil oficial, a artista não fez nenhuma questão de esconder o envolvimento com o rapaz, posando em vídeos de amigos abraçada com ele.

Pocah e o novo affair juntos
Pocah e o novo affair juntos | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que o fim do relacionamento da famosa foi anunciado oficialmente em novembro, mas ela contou que o romance já havia chegado ao fim meses antes. “A gente tinha combinado de não fazer pronunciamento nem nada, mas já havia um tempo que tínhamos nos separado. Já era algo que havíamos pensado. Estou focada no meu trabalho, nós somos muito amigos, então desejo o melhor pra ele”, disse ela ao jornal EXTRA.

