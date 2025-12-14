SINCERONA
Angélica faz confissão inesperada sobre ‘pinta famosa’
A apresentadora ainda contou detalhes do início da carreira
Por Franciely Gomes
Angélica abriu o coração e fez confissões sobre o início de sua carreira. Conhecida na mídia desde adolescente, a apresentadora revelou que não gostava da pinta que tem na perna e acabou virando sua marca registrada.
“Odiava a minha pinta com 12, 13 anos. Quando fui para a TV, era uma coisa muito diferente, uma pinta no meio da perna. Usava muito shortinho. Queria tirar aquilo, maquiar”, disse ela em entrevista ao videocast ‘Conversa vai, conversa vem’.
A famosa confessou que só mudou de opinião após ouvir os colegas da TV Manchete. “Na época da Manchete, o Sherman dizia: 'Isso vai ser a sua marca'. E eu: 'Como, marca?'. Eu apresentava o programa com a mão em cima”, relembrou.
“Na primeira vez que fui para a Disney, andava com a mão sobre ela, tinha uma mania mesmo. Lembrei isso há pouco tempo, de cobrir, porque eu tinha vergonha”, completou.
Durante o bate-papo, a loira ainda contou que chegou a procurar um cirurgião plástico para remover a pinta. “Uma vez, fui num cirurgião plástico, logo que entrei na TV. Ele disse que eu ia ficar com uma cicatriz maior que a pinta. Aí, falei: 'Ah, então, tá, fazer o que?'”, disparou.
“E, realmente, virou minha marca. Hoje, amo a minha pinta, ela é linda demais. Tem o médico dela, toda uma vida própria, um trabalho”, concluiu a artista, que é casa com o também apresentador Luciano Huck.
