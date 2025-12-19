Marcos Oliveira, o ‘Beiçola’ se emociona ao voltar a trabalhar

O artista celebrou a conquista - Foto: Reprodução | Instagram

Marcos Oliveira não conseguiu esconder a emoção ao anunciar seu novo trabalho. Conhecido por interpretar o personagem Beiçola na série ‘A Grande Família’, da TV Globo, o ator vai narrar o audiolivro natalino “Milagre de Natal”, obra de Lima Barreto.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do Sesc Rio, produtora do trabalho, o artista desabafou sobre sua participação. “O Natal é feito de luzes e de magia. A magia está presente a qualquer hora, e a gente tem que aprender a perceber. Um feliz Natal para todos vocês!”, disse ele.

“Esse trabalho é muito importante para a gente que já está no final da carreira, mas ainda tem força de fazer e aprender com os mais jovens”, completou o famoso, que atualmente mora no Retiro dos Artistas, lar de idosos famosos.

Vale lembrar que Marcos estava sem trabalhar há alguns meses e chegou a enfrentar dificuldades financeiras, pedindo ajuda dos fãs e amigos para se recuperar novamente.