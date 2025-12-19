Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRAVIDEZ

Esposa de Gusttavo Lima revela que está tentando engravidar novamente

A modelo contou detalhes sobre seu processo de tentante

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/12/2025 - 18:48 h
O casal está junto desde 2012
O casal está junto desde 2012 -

Andressa Suita deu um presente de fim de ano para os fãs de Gusttavo Lima. Esposa do cantor, a modelo revelou que está tentando aumentar a família e engravidar do terceiro filho do artista sertanejo.

“É, gente, essa é a realidade de um final de ano de muito trabalho, muita maquiagem, uma em cima da outra, virando madrugada maquiada, e também a realidade de quem está tentando engravidar e não pode usar nada”, disse ela em seu perfil do Instagram.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A loira ainda reforçou que está com a autoestima abalada neste período. “Não pode tomar nada, não pode passar nada. Tem que viver o processo. Minha pele ruim mexe muito com a minha autoestima”, contou.

Leia Também:

Modelo exibe mansão de 2.500 m² e impressiona internautas
Ator demitido do SBT por apoiar Zezé se pronuncia: "Não tenho mágoa"
Trump anuncia "Jogos Vorazes da vida real" com alunos de ensino médio

“Não sei como vai ser. Eu tirei meu DIU, logo em seguida comecei a tomar anticoncepcional, parei de tomar anticoncepcional e agora estou vivendo esse processo. Antes era aqui no meu colo, muita alergia e muita, muita acne. Agora, no rosto e no pescoço”, completou.

Vale lembrar que Andressa e Gusttavo estão juntos desde 2012 e já são pais dos jovens Gabriel, nascido em 2017, e Samuel, em 2018. Eles chegaram a se separar em 2020, mas retomaram o romance cerca de três meses depois do anúncio do término.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Andressa Suita gusttavo lima

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O casal está junto desde 2012
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

O casal está junto desde 2012
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

O casal está junto desde 2012
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

O casal está junto desde 2012
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x