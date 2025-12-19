Esposa de Gusttavo Lima revela que está tentando engravidar novamente

O casal está junto desde 2012 - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Suita deu um presente de fim de ano para os fãs de Gusttavo Lima. Esposa do cantor, a modelo revelou que está tentando aumentar a família e engravidar do terceiro filho do artista sertanejo.

“É, gente, essa é a realidade de um final de ano de muito trabalho, muita maquiagem, uma em cima da outra, virando madrugada maquiada, e também a realidade de quem está tentando engravidar e não pode usar nada”, disse ela em seu perfil do Instagram.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A loira ainda reforçou que está com a autoestima abalada neste período. “Não pode tomar nada, não pode passar nada. Tem que viver o processo. Minha pele ruim mexe muito com a minha autoestima”, contou.

“Não sei como vai ser. Eu tirei meu DIU, logo em seguida comecei a tomar anticoncepcional, parei de tomar anticoncepcional e agora estou vivendo esse processo. Antes era aqui no meu colo, muita alergia e muita, muita acne. Agora, no rosto e no pescoço”, completou.

Vale lembrar que Andressa e Gusttavo estão juntos desde 2012 e já são pais dos jovens Gabriel, nascido em 2017, e Samuel, em 2018. Eles chegaram a se separar em 2020, mas retomaram o romance cerca de três meses depois do anúncio do término.