Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Ator demitido do SBT por apoiar Zezé se pronuncia: "Não tenho mágoa"

Zezé Di Camargo não foi o único que enfrentou problemas após se posicionar contra a emissora

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/12/2025 - 14:50 h
Ator Davi Cardoso Jr.
Ator Davi Cardoso Jr. -

Após a polêmica envolvendo o SBT e Zezé Di Camargo, não foi apenas o cantor que enfrentou problemas após se posicionar contra a emissora. O atorDavi Cardoso Jr., que integra o elenco, também foi afastado após criticar a presença de autoridades no evento de lançamento do SBT News.

O artista falou abertamente sobre o afastamento para 2026. Em um desabafo publicado nas redes sociais, Davi afirmou ter sido transformado em uma “persona non grata” por ir contra a emissora ao defender seus princípios.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Sou persona non grata no SBT enquanto o Lula, persona non grata em Israel, é bem-quisto numa emissora fundada por um judeu”, declarou.

Leia Também:

Trump anuncia "Jogos Vorazes da vida real" com alunos de ensino médio
Bruna Biancardi expõe motivo que a fez perdoar traição de Neymar
Zilu faz revelação surpreendente sobre fim de casamento com Zezé

Ainda no vídeo, o ator destacou que, durante seus 14 anos na emissora, nunca teve um contrato formalizado: “Nunca me deram um contrato, nunca me deram um plano de saúde. Mas eu não tenho mágoa nenhuma, só tenho amigos lá dentro”.

Davi Cardoso Jr. também reforçou que, apesar de concordar com a retirada do especial de Zezé Di Camargo da grade, não apoiou as palavras usadas pelo cantor.

“Eu concordei com o Zezé no fato de ele tirar o programa dele do SBT. Isso deixo muito bem claro. Tenho um respeito enorme, um carinho e um amor enorme pela família Abravanel, sempre tive”, disse.

O ator ainda fez questão de destacar o carinho pela direção da emissora. “Principalmente pela Patrícia Abravanel, que sempre me tratou com muito carinho. Então, não tem nada a ver com eles. O que estou fazendo não é contra a família, mas contra o fato de terem recebido essas autoridades, essas pessoas”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por David Cardoso Jr. (@odavidcardosooficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

SBT Zezé Di Camargo Zezé Di Camargo briga

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ator Davi Cardoso Jr.
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Ator Davi Cardoso Jr.
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Ator Davi Cardoso Jr.
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Ator Davi Cardoso Jr.
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x