Ator demitido do SBT por apoiar Zezé se pronuncia: "Não tenho mágoa"

Após a polêmica envolvendo o SBT e Zezé Di Camargo, não foi apenas o cantor que enfrentou problemas após se posicionar contra a emissora. O atorDavi Cardoso Jr., que integra o elenco, também foi afastado após criticar a presença de autoridades no evento de lançamento do SBT News.

O artista falou abertamente sobre o afastamento para 2026. Em um desabafo publicado nas redes sociais, Davi afirmou ter sido transformado em uma “persona non grata” por ir contra a emissora ao defender seus princípios.

“Sou persona non grata no SBT enquanto o Lula, persona non grata em Israel, é bem-quisto numa emissora fundada por um judeu”, declarou.

Ainda no vídeo, o ator destacou que, durante seus 14 anos na emissora, nunca teve um contrato formalizado: “Nunca me deram um contrato, nunca me deram um plano de saúde. Mas eu não tenho mágoa nenhuma, só tenho amigos lá dentro”.

Davi Cardoso Jr. também reforçou que, apesar de concordar com a retirada do especial de Zezé Di Camargo da grade, não apoiou as palavras usadas pelo cantor.

“Eu concordei com o Zezé no fato de ele tirar o programa dele do SBT. Isso deixo muito bem claro. Tenho um respeito enorme, um carinho e um amor enorme pela família Abravanel, sempre tive”, disse.

O ator ainda fez questão de destacar o carinho pela direção da emissora. “Principalmente pela Patrícia Abravanel, que sempre me tratou com muito carinho. Então, não tem nada a ver com eles. O que estou fazendo não é contra a família, mas contra o fato de terem recebido essas autoridades, essas pessoas”, concluiu.