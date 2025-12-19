Menu
FAMOSOS

Modelo exibe mansão de 2.500 m² e impressiona internautas

Casas de muitos famosos têm movimentado as redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/12/2025 - 15:30 h
Imóvel de Pedro Scooby
Imóvel de Pedro Scooby -

As mansões de muitos famosos têm movimentado as redes sociais nos últimos dias. Entre elas, a esposa do surfista Pedro Scooby, Cintia Dicker, chamou a atenção ao exibir em suas redes sociais registros da mansão onde vive com o atleta, deixando os internautas impressionados com o imóvel.

Localizada no bairro do Joá, no Rio de Janeiro, a modelo mostrou detalhes da residência. Em seu perfil, ela se referiu ao local de forma bem-humorada como uma “casinha”, apesar de se tratar de uma casa ampla, de dois andares, com piscina e área gourmet.

Leia Também:

Ator demitido do SBT por apoiar Zezé se pronuncia: "Não tenho mágoa"
Trump anuncia "Jogos Vorazes da vida real" com alunos de ensino médio
Bruna Biancardi expõe motivo que a fez perdoar traição de Neymar

O casal vive na residência desde 2014. O imóvel possui cerca de 2.500 m² e, segundo Pedro Scooby, sempre foi um grande sonho pessoal.

“Quando eu tinha uns 14 anos, comecei a namorar uma menina desse condomínio. Eu passava em frente a essa casa e, cara, ela nem estava nos meus sonhos, porque era muito além do que eu podia imaginar”, contou o surfista.

Veja imagens:

Imóvel de Pedro Scooby
Imóvel de Pedro Scooby | Foto: Reprodução| Instagram
Imóvel de Pedro Scooby
Imóvel de Pedro Scooby | Foto: Reprodução| Instagram

x