Gusttavo Lima divorciado? Andressa Suíta entrou na Justiça contra o cantor

Nos documentos enviados para a Justiça, o cantor aparece como "divorciado" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após o verdadeiro estado civil de Gusttavo Lima vir à tona devido às recentes polêmicas que envolvem o sertanejo, incluindo um mandado de prisão, que já foi revogado, a relação de Gusttavo Lima e Andressa Suita ganhou os holofotes novamente. Nos documentos enviados para a Justiça, o cantor aparece como "divorciado".



Na época da separação, Andressa contou que foi acordada por Gusttavo com o aviso de que o casamento havia acabado, surgindo boatos de traição. Gusttavo negou os rumores. “Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”, falou o sertanejo ao jornalista Leo Dias na época.

Segundo a coluna do UOL, seis dias após o anúncio do fim de casamento, Andressa processou Gusttavo na Vara de Família e Sucessões de Bela Vista, Goiás, sob segredo de Justiça. Gusttavo expressou que não desejava que Andressa recorresse à Justiça, afirmando que se comprometeria a pagar a pensão para os filhos do casal, Gabriel e Samuel.

Os advogados de Andressa iniciaram o processo com um pedido de liminar para tomarem uma decisão de separação o mais rápido possível.

Após anunciarem a volta, Andressa deu entrevistas contando que proporcionou a exposição de casal nas redes sociais para superar a má fase.